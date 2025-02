Treino do Maricá F.C. - Foto: Jornal O Dia

Treino do Maricá F.C.Foto: Jornal O Dia

Publicado 21/02/2025 18:52 | Atualizado 21/02/2025 22:56

Maricá - Maricá - Palco de duas finais de Copa do Mundo, de cerimônias de abertura e encerramento de Olimpíadas e Jogos Panamericanos e de centenas de finais de campeonatos, entre elas de Mundial de clubes e Copa Libertadores, o lendário Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, receberá neste sábado, às 19h, pela primeira vez em sua história uma partida do Maricá FC. E o adversário do Tsunami será o Flamengo, atual líder da Taça Guanabara.

Velho conhecido do Maracanã, o técnico Reinaldo tem ótimas lembranças do estádio, onde como jogador atuou no elenco do Flamengo tricampeão carioca 1999/2001. “Jogar no Maracanã é um privilégio para qualquer atleta. Tive essa honra muitas vezes na minha carreira. Um dos momentos mais marcantes para mim foi a conquista do tricampeonato Carioca em 2001 pelo Flamengo, naquela final histórica contra o Vasco que ficou marcada pelo gol de falta do Petkovic. Mas agora estamos aqui defendendo o Maricá e vamos lá para honrar a cidade e buscar a classificação para Taça Rio”, disse Reinaldo.

Maraca no ritmo da Maricadência

Para que o primeiro jogo dos sete anos da história do Tsunami no Maraca fique para sempre guardado na memória da torcida, a festa na arquibancada ficará por conta da Maricadência, a bateria da União de Marica. Este ano a escola de samba da cidade irá disputar o acesso ao Grupo Especial no Teatro Mágico da Marques de Sapucaí. Os ingressos para o jogo estão à venda pelo site www.flamengo.superingresso.com.br por R$ 60 (inteira) e R$ 40 (meia). Para quem não for ao “Maior do Mundo”, a partida terá transmissão no Sportv e na plataforma paga Premiere.