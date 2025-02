Sala de aula - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 20/02/2025 22:36 | Atualizado 20/02/2025 22:39

Maricá - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, autorizou nesta quinta-feira (20) a convocação de 70 novos professores aprovados no último concurso da Secretaria de Educação realizado em 2024. Deste total, 50 profissionais irão atuar como docente I e 20 como docente II, trabalhando com turmas da Educação Infantil e Ensino Fundamental. No total, 69.384 candidatos disputaram 326 vagas durante a seleção, feita pela Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac UFF).

“Estou aqui com o Secretário de Educação, Rodrigou Moura, que veio me pedir para liberar 50 professores Doc I e 20 Doc II. Isso é importante para que possamos ter sempre as crianças bem cuidadas, com educação de altíssima qualidade em Maricá. Educação é prioridade total”, afirmou Quaquá.

Na ocasião, o secretário de Educação, Rodrigo Moura, reforçou o comprometimento da gestão com a educação. “Essa chamada representa o compromisso do prefeito com a educação”, disse.

Também junto do chefe do Executivo, o deputado estadual, Renato Machado (PT) parabenizou a convocação de novos professores que vão compor a rede municipal de ensino. “Parabéns por chamar os profissionais da educação. É sempre uma notícia muito boa para a população de Maricá. Pode ter certeza de que educação será prioridade em sua gestão”, declarou.

Concurso da Secretaria de Educação

Do total de inscritos no concurso, 40.419 candidatos concorreram a 176 vagas de nível superior (docente I), com atuação em turmas dos últimos quatro anos do Ensino Fundamental. As vagas foram distribuídas para professor de Artes (14), Ciências Físicas e Biológicas (24), Educação Física (15), Geografia (19), Matemática (36), História (22), Língua Estrangeira Inglês (14) e Língua Portuguesa (32).

Outros 28.965 candidatos disputaram 150 oportunidades de nível médio (docente II), destinado às turmas da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Esse cargo tem como requisito formação de professores ou licenciatura em Pedagogia, para regência na Educação Infantil e/ou no Ensino Fundamental anos iniciais, tanto no ensino regular quanto na Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI).