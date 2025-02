Camarote Favela - Foto: Reprodução Instagram Camarote Favela

Camarote FavelaFoto: Reprodução Instagram Camarote Favela

Publicado 20/02/2025 17:02 | Atualizado 20/02/2025 17:03

Maricá - O Camarote Favela, localizado no setor 5 da Marquês de Sapucaí, preparou uma festa e tanto para o Carnaval 2025, com encontros entre estrelas do samba, do pagode e do funk. Estão confirmadas apresentações de Dudu Nobre, Bonde do Tigrão, Arlindinho, Moacyr Luz, Thiago Martins, Roberta Sá, Thiago Soares e Pretinho da Serrinha.

Em meio ao maior espetáculo da Terra, eles vão agitar ainda mais os convidados do camarote entre a sexta-feira 28 de fevereiro e o Sábado das Campeãs, dia 8 de março. Em todas as noites o palco contará com o grupo Samba do Xoxó.

Inovador e democrático, o Camarote Favela é um dos lugares mais disputados do carnaval carioca, com vista privilegiada para o desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Ele foi criado em 2022 para dar mais visibilidade à cultura das favelas cariocas, que são o berço do samba. O projeto rapidamente se expandiu e se consolidou como referência para quem busca uma experiência carnavalesca autêntica e com propósito.

Nesses três anos, o Camarote Favela recebeu grandes artistas, promovendo encontros marcantes entre músicos renomados e novos talentos. É também um ponto de encontro de celebridades do mundo da cultura e da política, ciceroneados pela empresária Gabriela Lopes Siqueira, responsável pelo camarote.

“Buscamos sempre valorizar os desfiles que as escolas preparam com tanta dedicação. Por isso nossos shows só acontecem nos intervalos dos desfiles”, diz Gabriela. “Este é o camarote mais emocionante do Sambódromo porque, além da alegria contagiante, tem vida e tem propósito. Nele a favela tem voz, tem espaço e, acima de tudo, tem orgulho de ser quem é.”

A cada edição, o espaço fortalece sua missão social, destinando parte dos lucros para iniciativas voltadas à educação, cultura e inclusão social no Rio de Janeiro.

O camarote tem capacidade para 1.700 foliões por noite. O ingresso dá direito a transfer a partir do meeting point no Hotel Windsor Flórida (R. Ferreira Viana, 81, colado na estação Catete do metrô). Oferece uma infraestrutura completa, incluindo open bar, open food e áreas de descanso, além da programação musical diversa. Confira:

Programação Oficial

Atração fixa: Samba do Xoxó (todas as noites)

· 28/02 – Sexta-feira: Thiago Soares e Primeiro Amor (participação especial)

· 01/03 – Sábado: Dudu Nobre, Jô Borges e Bonde do Tigrão

· 02/03 – Domingo: Arlindinho e Moacyr Luz

· 03/03 – Segunda-feira: Thiago Martins e Flávia Bitencourt

· 04/03 – Terça-feira: Roberta Sá e Vou Zuar

· 08/03 – Sábado das Campeãs: Pretinho da Serrinha e Yan

Para mais informações, acesse:

Instagram: @camarotefavela

Facebook: facebook.com/camarotefavela

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@camarote.favela