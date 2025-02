João Bosco entrega show inesquecível no quintal do Museu Casa Darcy Ribeiro, em Maricá

João Bosco em apresentação na Casa Darcy Ribeiro - Foto:Leonardo Fonseca

24/02/2025

Maricá - Numa noite inesquecível no Museu Casa Darcy Ribeiro, em Maricá, um dos gênios da música brasileira, João Bosco, cantou seus sucessos e novidades de uma carreira de 50 anos. Clássicos como "Incompatibilidade de gênios", "O mestre-sala dos Mares", "O bêbado e a equilibrista" e "Corsário" agitaram o público que compareceu ao museu na noite de sábado (22), para o espetáculo gratuito.



Centenas de pessoas que pegaram ingressos uma hora antes do show para ter acesso ao museu e outras dezenas que acompanharam a apresentação da areia da Praia de Cordeirinho formaram uma plateia entusiasmada, cantando o tempo todo. O próprio artista não escondia a alegria de estar tão próximo do público e, ainda mais, por se apresentar no quintal do educador e antropólogo Darcy Ribeiro: "É maravilhoso visitar esta casa. É uma visita ao Brasil que nos enche de orgulho, de boas expectativas, de futuro. E é isso que desejo a cada um de vocês."



O Museu Casa Darcy Ribeiro é uma iniciativa da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) em parceria com a Prefeitura de Maricá, sob gestão do Circo Crescer e Viver. Hamilton Lacerda, presidente da companhia, acompanhou o espetáculo e garantiu que o investimento em cultura fortalece a economia da cidade.



"A Casa Darcy Ribeiro está proporcionando para Maricá o que tem de melhor na cultura brasileira. Estou feliz e tranquilo ao ver o sucesso que é esse espaço, o orgulho que nos dá. A Codemar sempre pensa na cultura e no esporte. Não é só obra, óleo e gás. Nós apostamos em todas as ferramentas que produzem a economia do futuro, com bons empregos e bons salários, e a cultura é um exemplo de ferramenta para o desenvolvimento. Hoje é um bom exemplo do resultado desta aposta", afirmou Hamilton Lacerda.



Público chegou cedo



Os portões do museu foram abertos para o público pontualmente às 18h. Pessoas que aguardavam na fila desde as 16h puderam ver o cantor chegar, a pé, pela rua, antes de terem acesso ao espaço.



"Cheguei às 16h e fiquei no início da fila. Não é sempre que João Bosco vem cantar em Maricá, ainda mais de graça e tão pertinho da gente! Eu sou muito fã do trabalho dele. Vale o esforço", garantiu Deise Silva, ainda na fila.



A apresentação começou às 19h15. Em uma hora e meia de show, João Bosco contou histórias da sua vida e entregou sucessos que remontam ao aclamado álbum "Abricó-de-macaco", um disco cheio de releituras. Com mais de 50 anos de carreira, era de se esperar que a plateia reunisse gerações. Assim foi, e cada uma cantou João da sua forma, juntos.