Vacinação - Foto: Katito Carvalho

Publicado 24/02/2025 11:12 | Atualizado 24/02/2025 13:00

Maricá - A Prefeitura de Maricá realizou neste sábado (22) o Dia “D” de Vacinação contra a febre amarela na Rua 4, na Barra, e na Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu, destinado aos adultos com idade entre 18 e 59 anos. Ao todo, 923 moradores foram imunizados nessa mobilização, considerado um sucesso pela Secretaria de Saúde, contra febre amarela e outras doenças.

Quem esteve nestes locais também pode atualizar a caderneta de vacinação com doses importantes, como a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), antitetânica e Hepatite B, além de aproveitar pontos de hidratação com água e protetor solar, numa ação em parceria com a Secretaria de Comunicação Social.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, garantiu que a mobilização foi um sucesso, ressaltando a importância da vacinação para salvar vidas.

“Em apenas um dia de mobilização, aplicamos quase mil doses no público adulto. Isso mostra o sucesso da iniciativa para garantir a proteção da população contra gravidade de doenças imprevisíveis, mas continuaremos nos empenhando para ampliar ainda mais a cobertura vacinal, promovendo acesso e proteção”, ressaltou.

Moradora do Jardim Atlântico, a dona de casa Priscila Souza do Amaral, de 43 anos, procurou a unidade de imunização montada na Praça dos Gaviões para se vacinar contra a febre amarela e elogiou a iniciativa da prefeitura de disponibilizar locais de hidratação nesse período de altas temperaturas.

“É uma ótima oportunidade poder atualizar a caderneta de vacinação nessa ação perto de casa. Assim que cheguei vi o ponto de hidratação e fui beber uma água gelada para aliviar um pouco esse calor que tem feito aqui”, disse a dona de casa.

Igor Hertal Souza, de 42 anos, policial rodoviário federal, recebeu três injeções contra febre amarela, tríplice viral e antitetânica. “Acho muito interessante essa campanha porque são várias doses de uma só vez. Hoje saio daqui protegido”, afirmou o morador de Itaipuaçu.

Vale destacar que o foco desta mobilização foi a imunização de adultos. A aplicação das vacinas previstas na caderneta de crianças e adolescentes ocorre de segunda a sexta-feira, a partir das 8h, nas Unidades de Saúde da Família (USF).