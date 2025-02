Faca utilizada no crime - Foto: Jornal O DIA

Faca utilizada no crimeFoto: Jornal O DIA

Publicado 24/02/2025 13:25 | Atualizado 24/02/2025 13:25

Maricá - Uma ocorrência de ameaça com uma faca mobilizou a Guarda Municipal de Maricá na noite deste domingo (23), na Rodoviária, no Centro da cidade.

O caso envolveu um homem que estaria perseguindo e intimidando uma mulher, resultando em uma intervenção da equipe GMAP.

De acordo com o relato da vítima, e uma testemunha, o suspeito teria iniciado as ameaças devido a uma desavença envolvendo sua ex-companheira no Centro POP, um espaço de acolhimento para pessoas em situação de rua. Ele estaria culpando pelo desligamento da mulher do local.

Na noite de sábado (22), o homem já teria perseguido as vítimas, e neste domingo, ao encontrá-las dentro de um ônibus, voltou a confrontá-las. Assustadas, ambas desembarcaram do coletivo e pediram ajuda à Guarda Municipal. No momento da abordagem, entrou em luta corporal com um morador de rua e, em seguida, correu em direção aos agentes.

A equipe Alfa, composta pelos guardas municipais Letícia, Jou, Guerra e Lorena, conseguiu contê-lo e realizar a busca pessoal.

Com ele, foi encontrada uma faca, configurando porte de arma branca. Diante da situação, a equipe Bravo foi acionada para reforço, e o suspeito foi encaminhado à 82ª DP, onde o caso foi registrado.

Apesar da gravidade dos fatos, a delegada de plantão optou por não lavrar o flagrante. Após os trâmites, os agentes foram liberados, enquanto a vítima e a testemunha permaneceram na delegacia para formalizar denúncias sobre episódios anteriores de perseguição.

A ocorrência chama atenção para a vulnerabilidade de mulheres em situações de ameaça e a importância da atuação rápida da Guarda Municipal para evitar possíveis tragédias.