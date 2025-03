Preso por dirigir alcoolizado - Foto: Jornal O DIA

Preso por dirigir alcoolizadoFoto: Jornal O DIA

Publicado 24/03/2025 10:18 | Atualizado 24/03/2025 10:19

Maricá - Um homem foi preso em flagrante por Guardas Municipais por dirigir embriagado.

O caso aconteceu no bairro do Flamengo (região central da cidade) na noite deste domingo (23).

Segundo relatos, os Agentes foram chamados por conta de uma denúncia de que um motorista dirigia de forma perigosa um carro e tinha acabado de bater em um outro carro e fugiu após a colisão.

Então através do serviço inteligente de monitoramento da Secretaria de Segurança Cidadã, o motorista foi localizado no Parque Linear, também no Flamengo.

Então os Agentes encontraram e detiveram o elemento, o teste de alcoolemia foi realizado o que constatou o crime de dirigir embriagado.

Então os Agentes da Guarda Municipal o prenderam e encaminharam para a Central de Flagrantes em Niterói (76º).