União e Maricá em desfileFoto: Leandro Andrade

Publicado 21/03/2025 12:46

Maricá - Nesta sexta-feira (21), a União de Maricá anunciou a renovação de Fabrício Pires e Giovanna Justo como o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira para o Carnaval 2026. Eles vão para o terceiro ano consecutivo representando a escola e obtiveram nota máxima no último desfile, na Série Ouro.

O casal iniciou a parceria no Carnaval de 2019, na São Clemente. Desde então, também dançaram juntos no Sossego e na Acadêmicos de Niterói. Com trajetórias individuais marcadas por passagens por grandes agremiações do Rio de Janeiro, os dois acumulam experiência e reconhecimento no segmento.

Fabrício Pires foi primeiro mestre-sala da Portela, Caprichosos de Pilares, Mocidade Independente de Padre Miguel, Porto da Pedra, Sossego e São Clemente, onde permaneceu de 2013 a 2020. Ele celebrou a continuidade na escola maricaense:

- Estou muito feliz pela continuidade do trabalho. É uma honra ser o mestre-sala da União de Maricá e fazer parte dessa equipe incrível. Espero poder continuar contribuindo para o sucesso da escola e agradeço, em particular, à confiança da diretoria e ao calor e emoção com que somos sempre recebidos pela nossa comunidade - declarou Fabrício.

Giovanna Justo, por sua vez, tem uma das trajetórias mais consolidadas entre as porta-bandeiras. Defendeu a Estação Primeira de Mangueira por 15 carnavais, onde conquistou dois títulos no Grupo Especial, mesmo número de campeonatos obtidos na Unidos da Tijuca. Ela também passou por escolas como Viradouro e Vila Isabel.

- Agradecemos imensamente à diretoria da União de Maricá por confiar em nosso trabalho. É uma honra defender esse pavilhão e levar essa energia para a Avenida. O compromisso segue sendo o mesmo: entrega, emoção e a busca pela nota máxima - destacou Giovanna Justo.

A União de Maricá também confirmou outras renovações ao longo dos últimos dias: Wilsinho Alves como diretor de carnaval, Junior Cabeça na direção geral de harmonia, Jotapê na direção musical, Rodrigo Foca como diretor de carnaval e Leandro Vieira como carnavalesco. A única contratação da escola foi o intérprete Zé Paulo Sierra.