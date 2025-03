Fórum Estadual de Conselheiros Tutelares - Foto: Elsson Campos

Publicado 21/03/2025 15:06 | Atualizado 21/03/2025 15:06

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, promove o 87º Fórum Estadual Permanente dos Conselheiros e Conselheiras Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. O evento, que acontece entre os dias 21 e 23 de março, tem como tema central a “Proteção para a infância e adolescência e suas diversidades”.

O encontro reúne cerca de 250 conselheiros tutelares de diversas cidades do estado, com uma programação voltada à troca de experiências, qualificação profissional e fortalecimento das políticas públicas de proteção integral. As atividades acontecem no Galpão Tecnológico, em Inoã.

Na abertura, o secretário de Assistência Social e Cidadania de Maricá, José Carlos de Azevedo, destacou a importância do evento e deu boas-vindas aos participantes. “Realizar um fórum desse porte não é tarefa fácil. Desejo a todos uma excelente estadia em Maricá, uma cidade que respira inclusão e cidadania. Tenho certeza de que será um fim de semana de trocas valiosas”, afirmou.

A primeira palestra do evento foi conduzida pela secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Pilar Lacerda, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ela abordou o papel dos conselheiros tutelares na promoção do respeito à diversidade desde a infância, sem espaço para preconceitos ou discriminação.

“Quanto mais capacitada for a rede de garantia de direitos, melhor será o acolhimento às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O trabalho dos conselheiros é estratégico e precisa ser valorizado”, destacou Pilar.

A defensora pública Maria Júlia Miranda Baltar Rocha também participou do primeiro dia, discutindo os desafios para assegurar o direito ao respeito e à diversidade na infância e adolescência.

Durante todo o fim de semana, os participantes terão acesso a palestras temáticas, dinâmicas especiais, além de café da manhã e almoço oferecidos pela organização do evento.