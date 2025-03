Curso na Fazenda Joaquín Piñero - Foto: Paulo Ávila

Maricá - A Fazenda Pública Joaquín Piñero, no Espraiado, abriu mais uma vez as portas para produtores rurais, empreendedores da área de alimentação e chefs de cozinha participarem do curso “Feijões Especiais: Histórias, Variedades, Cultivo e Gastronomia”. A capacitação aconteceu no último sábado (22) para 20 alunos é uma iniciativa do projeto Inova Agroecologia, idealizado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), que promove atividades científicas e tecnológicas, com o auxílio de profissionais, entre professores, especialistas e técnicos da universidade.

O curso abordou a rica diversidade de feijões existentes no mundo e outras leguminosas da mesma família do grão, explicando suas origens, características e potencialidades de cultivo e comercialização. O coordenador do Inova Agroecologia, Antônio Abboud, deu destaque para a ementa do curso voltada para a região.

“A ideia é apresentar um produto para agricultura de Maricá que seja viável aos pequenos produtores. Um produto que não dê muito trabalho e que seja adaptável às condições climáticas, sobretudo condições de clima quente e insegurança em relação às chuvas. Justamente alguns feijões que apresentamos hoje - produzimos aqui na fazenda - oferecem essas possibilidades. São plantas que certamente serão importantes nesses momentos de aquecimento global”, explicou.

O coordenador Aboud lembrou que, em 2024, o projeto Inova Agroecologia cultivou algumas variedades sendo elas: o feijão manteiguinha ou santarém, que é uma espécie bastante valorizada pelos chefes de cozinha da Região Sudeste; o mungo verde, um feijão asiático; o azuki, que também é apreciado por japoneses e por pessoas de alimentação vegana; além de algumas cultivares de feijões comuns como de grão preto, mulatinho e vermelho. Feijões de corda e as favas também entraram para a lista.



Para apresentar ainda mais exemplos para os participantes, ele levou sua coleção pessoal de feijões contendo cerca de 50 tipos do grão. “Estamos aqui com uma pequena coleção para apresentar aos alunos e temos aí opções para todos os tipos de exploração, seja ela pequena, familiar, agroindústrias e que certamente trarão uma nova fonte de renda para os agricultores aqui de Maricá”, acrescentou.

Rompendo fronteiras municipais

Os cursos do projeto Inova Agroecologia têm recebido frequentes inscrições de moradores de outros municípios da região. O secretário de agricultura de Rio Bonito, Eduardo Marmo, foi um dos participantes da capacitação em busca de técnicas de cultivo, com ênfase nas experiências do projeto Inova Agroecologia, que há 3 anos cultiva feijões especiais em Maricá.

“Estamos buscando conhecimento do plantio de feijão para implantar na cidade de Rio Bonito. A nossa intenção é levar o conhecimento para começar a plantar e ter novas colheitas e novas culturas dentro da cidade. Já tivemos aqui visitando e aprendendo também sobre o plantio de pitayas e nós estamos começando a implantar a prática na agricultura da cidade”, comentou.

O secretário riobonitense foi acompanhado pela engenheira agrônoma, Débora Gonzaga, da mesma pasta. Ela destacou que estão sendo inspirados pelas ações de sucesso de Maricá.

“Já estamos participando ativamente das oficinas que são oferecidas aqui pela Codemar e UFRRJ no intuito de nos inspirarmos nas ações realizadas aqui e poder divulgar essas iniciativas para os agricultores lá do município, para chegarmos à vitória lá também”, completou.