Preso por matar a ex-esposaFoto: Felipe Rojas

Publicado 24/03/2025 11:57 | Atualizado 24/03/2025 12:30

Maricá - No domingo (23), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), prendeu em flagrante Giovanni Constantino pelo crime de feminicídio contra sua ex-companheira, Izabel Cristina Bezerra Perugino.

O crime aconteceu na manhã do mesmo domingo no loteamento Manu Manoela, onde o criminoso invadiu a casa da ex-mulher e deu vários disparos contra ela, fugindo em seguida.

A operação foi coordenada pelo Delegado Titular Dr. Willians Batista e pelo Delegado Adjunto Dr. Bruno Schaeppi, que conduziram a investigação de forma célere e eficaz.

Testemunhas Derma mais informações sobre o crime; relataram que o autor Giovanni, discutia com a vítima Izabel momentos antes do crime. Em meio ao conflito, o homem sacou uma arma de fogo e disparou contra a vítima, que morreu no local.

Após o crime, Giovanni fugiu em seu veículo, tentando escapar da Justiça.

Entretanto, a DHNSG foi rapidamente acionada e iniciou as diligências para localizar o suspeito.

INVESTIGAÇÃO INTELIGENTE E PRISÃO:

Peritos analisaram a cena do crime e localizaram a arma de fogo possivelmente utilizada no assassinato, que foi apreendida para exames periciais. Enquanto isso, equipes do Grupo Especial de Localização e Capturas (GELC 2) e do setor de inteligência da DHNSG monitoravam os possíveis deslocamentos do foragido.

A fuga de Giovanni chegou ao fim na região de Bonsucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro, onde ele se envolveu em um acidente de trânsito. A partir desse incidente, os policiais conseguiram capturá-lo antes que ele tentasse seguir para outro destino.

JUSTIÇA E SEGURANÇA:

Após a prisão, Giovanni foi levado para a Delegacia, onde foi autuado em flagrante por feminicídio e posse ilegal de arma de fogo. Ele será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.