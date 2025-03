Cães resgatados que atacavam pedestres em Araçatiba - Foto: Divulgação

Publicado 26/03/2025 09:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Bem-Estar Animal, realizou na noite desta terça-feira (25) o resgate dos cães que vinham atacando pedestres na região de Araçatiba. Uma das vítimas foi a atriz Letícia Salles, que relatou o incidente nas redes sociais, alertando para o perigo na localidade.

A operação foi coordenada pelo secretário de Bem-Estar Animal, Robson Teixeira da Silva, também conhecido como Robgol, e pela equipe de resgate da pasta, garantindo tanto a proteção da população quanto a segurança dos animais.

"O resgate foi possível após uma denúncia que indicou a localização dos cães. No local, identificamos os animais a partir das imagens dos ataques. Com o auxílio de moradores, conseguimos resgatá-los com total segurança", afirmou o secretário.

Os cães foram encaminhados para avaliação veterinária e receberão os cuidados necessários. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura tanto com a segurança da população quanto com bem-estar animal, adotando medidas para prevenir situações de risco e promover uma convivência harmoniosa no município.

A Secretaria de Bem-Estar Animal segue à disposição da população para atender denúncias e ocorrências envolvendo animais em situação de abandono ou perigo. Para mais informações ou solicitações, os moradores podem entrar em contato pelos canais oficiais do órgão, são eles: WhatsApp: (21) 99546-0334, Instagram (@seba.marica) e Facebook (Secretaria de Bem-Estar Animal).