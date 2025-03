Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevar - Foto: Arquivo MAIS

Hospital Municipal Dr. Ernesto Che GuevarFoto: Arquivo MAIS

Publicado 24/03/2025 13:45

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, avança ainda mais nos procedimentos de ponta oferecidos aos moradores, com a habilitação do serviço de traumato-ortopedia de alta complexidade do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. Com isso, a unidade hospitalar, localizada em São José do Imbassaí, passará a oferecer atendimento completo para questões ortopédicas complexas, incluindo cirurgias de próteses de quadril, joelho e ombro, além do tratamento de fraturas graves, que demandam cuidados avançados.

O objetivo do novo serviço é proporcionar mais agilidade e comodidade no atendimento às questões traumato-ortopédicas de alta complexidade, eliminando a necessidade de encaminhamento a outros centros de referência no estado para realizar procedimentos desse tipo, além de contribuir para reduzir filas de espera. A previsão é que esse serviço comece em breve, com agendamentos pela Central de Regulação do município, priorizando os casos mais graves e urgentes, como é definido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

No Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, os pacientes de traumato-ortopedia de alta complexidade contarão com equipamentos de última geração, aliados a técnicas cirúrgicas modernas, que garantem maior precisão nos tratamentos e melhora mais rápida. Além disso, a unidade hospitalar oferece acompanhamento multidisciplinar durante toda a recuperação, com fisioterapeutas, enfermeiros e especialistas em reabilitação, garantindo o melhor resultado possível.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, reforça que o novo serviço será um marco importante para a cidade. “Estamos nos preparando para oferecer um atendimento cada vez mais qualificado, trazendo para Maricá a possibilidade de realizar cirurgias ortopédicas de alta complexidade aqui no município. Essa conquista vai impactar diretamente na qualidade de vida da nossa população”, afirmou.

O subsecretário de Saúde, Juliano Oliveira, também destaca os avanços nos cuidados oferecidos no município. “Com a habilitação em traumato-ortopedia de alta complexidade, vamos atender uma demanda crescente e oferecer mais comodidade aos pacientes, que terão acesso ao serviço sem precisar sair da cidade. ”, disse.

Ana Paula Silva, diretora-geral do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, celebrou o novo serviço e pontuou os diferenciais oferecidos pela unidade.

“Temos muito orgulho de conquistar a habilitação em traumato- ortopedia de alta complexidade, um passo importante para oferecer um atendimento com ainda mais excelência e especializado à população. Contamos com profissionais totalmente capacitados e equipamentos de última geração, prontos para atender casos ortopédicos que exigem cuidados mais avançados”, concluiu.

Mais um avanço na saúde de Maricá:

O Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara é referência em Maricá para cirurgias de diversas especialidades, agendadas pela Central de Regulação municipal. Em adição a isso, a unidade possui um setor de trauma referenciado, que acolhe pessoas encaminhadas por ambulâncias e helicópteros, além de um centro de imagem de ponta, direcionado às pessoas agendadas ou internadas no espaço.

A unidade hospitalar possui também um serviço de Prevenção e Tratamento do Câncer de Pele aos pacientes encaminhados e realiza também a captação de órgãos para transplantes no Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para salvar vidas.