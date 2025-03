Prisão por receptação - Foto: Jornal O DIA

Prisão por receptaçãoFoto: Jornal O DIA

Publicado 25/03/2025 10:07 | Atualizado 25/03/2025 10:08

Maricá - Agentes da Guarda Municipal detiveram um elemento pelo crime de receptação, o caso aconteceu na noite desta segunda-feira (24) no Barroco, em Itaipuaçu.

Segundo informações, por volta das 20h30, a equipe do 4º Distrito da Guarda Municipal foi acionada para averiguar uma situação suspeita envolvendo uma motocicleta Honda CG 125 Fan KS, de cor preta, circulando pela região do Barroco. De acordo com informações preliminares obtidas em uma breve consulta, o veículo possuía registro de roubo ou furto.

Após consulta ao CIOSP, foi confirmado que a motocicleta pertencia a Lucas de Oliveira Monteiro, funcionário de uma Drogaria e não ao elemento que estava com a moto.

Na abordagem, o suspeito não apresentou qualquer documento que comprovasse a propriedade do veículo.

A ação, que contou com o apoio do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança), resultou na apreensão imediata da motocicleta, que foi encaminhada ao pátio da 82ª Delegacia de Polícia juntamente com o elemento detido, que não ofereceu resistência a abordagem e mais tarde ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes (76ª DP) que classificou a ocorrência como receptação, tipificada pelo Artigo 180 do Código Penal.

Foi estabelecida uma fiança no valor de um salário mínimo.