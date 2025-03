Prefeito de Maricá, Washington Quaquá - Foto: Clarildo Menezes

Prefeito de Maricá, Washington QuaquáFoto: Clarildo Menezes

Publicado 25/03/2025 12:14 | Atualizado 25/03/2025 12:15

Maricá - Maricá será um dos destaques do evento “Margem Equatorial e Políticas Públicas”, que acontece na próxima quarta-feira (26), no Hotel Royal Tulip, em Brasília. O prefeito Washington Quaquá participa como um dos principais palestrantes do encontro, que reúne autoridades dos mundos jurídico, político e empresarial de todo o país.

Na ocasião, Quaquá vai apresentar o modelo de gestão de Maricá, reconhecido nacionalmente pelo uso inovador dos royalties do petróleo no financiamento de políticas públicas que promovem inclusão social, redução das desigualdades e desenvolvimento sustentável.

Entre os projetos que tornam Maricá referência está a Renda Básica de Cidadania, que transfere mensalmente valores em moeda social (lastreada no real) para a população, estimulando o comércio local. A cidade também investe fortemente em transporte público gratuito, habitação popular e educação — ações que vêm transformando a realidade dos moradores e posicionando Maricá como exemplo de aplicação estratégica dos recursos do petróleo.

O evento ocorre em um momento de grande interesse nacional sobre a exploração da Margem Equatorial, região do litoral norte e nordeste brasileiro com potencial estimado de 10 bilhões de barris de petróleo, segundo o Ministério de Minas e Energia. A expectativa é de que a exploração na região gere R$ 280 bilhões em investimentos e cerca de 350 mil empregos.

Além do potencial econômico, o debate também abordará os desafios ambientais e a importância de respeitar os territórios dos povos originários.

Confira a participação de Maricá na programação do evento:

TERCEIRO PAINEL – O IMPACTO DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS

10h30 – Washington Quaquá (Prefeito de Maricá)

Tema: A experiência de Maricá e as políticas sociais implantadas na cidade com apoio dos royalties do petróleo

O painel contará ainda com a participação de economistas, parlamentares e representantes da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que abordarão os impactos regionais e a perspectiva de distribuição desses recursos.

Sobre o evento

O encontro contará com a presença de autoridades como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; os governadores Cláudio Castro (RJ) e Clécio Luís (AP); o senador Randolfe Rodrigues; o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre; e a presidenta da Petrobras, Magda Chambriard.

Ao levar sua experiência de gestão ao centro do debate nacional, Maricá reafirma seu protagonismo como cidade modelo no uso responsável dos royalties do petróleo, combinando desenvolvimento econômico com justiça social e responsabilidade ambiental.

Programação geral

9h – Abertura - Formação da mesa pelo jornalista Joaquim de Carvalho (Mestre de Cerimônia) e execução Hino Nacional, com a cantora Myrlla Muniz

PRIMEIRO PAINEL: O PAPEL ESTRATÉGICO DO PETRÓLEO E DOS ROYALTIES

9h05 – Alexandre Silveira - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, aborda o tema da Margem Equatorial sob prisma da segurança energética nacional

9h25 – Randolfe Rodrigues - O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo Lula, fala sobre a importância do tema para o País e para seu estado, o Amapá

9h40 – Cláudio Castro - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, fala sobre a importância do pré-sal e dos royalties do petróleo para a economia brasileira e, em particular, de seu estado

9h50 – Elvino Bohn Gass - O deputado federal Bohn Gass, vice-presidente da Frente Parlamentar de Energias Renováveis, fala sobre como o petróleo pode financiar a transição energética

SEGUNDO PAINEL: A TRANSFORMAÇÃO ECONÔMICA DO AMAPÁ, COM TOTAL RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS POVOS INDÍGENAS

10h – Clécio Luís - O governador do Amapá, Clécio Luís, fala sobre a economia amapaense e o potencial transformador da Margem Equatorial

10h20 – Taísa Mendonça - A secretária de Meio Ambiente do Amapá, Taísa Mendonça, aborda o tema dos cuidados com o meio ambiente em seu estado

10h30 – Sonia JeanJacque - A secretária de Povos Indígenas do Amapá, Sonia Jeanjacque aborda o tema do impacto da exploração de petróleo sobre os povos originários

TERCEIRO PAINEL: O IMPACTO DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS

10h30 – Washington Quaquá - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, fala sobre a experiência de Maricá e as políticas sociais implantadas na cidade

11h05 – Charles Chelala - O economista Charles Chelala, professor da Universidade Federal do Amapá, fala sobre o potencial dos royalties do petróleo para a economia amapaense

11h15 – Professora Goreth - A deputada federal Professora Goreth (PDT-AP) aborda o potencial econômico dos royalties do petróleo para a economia amapaense

11h25 – Marina Abelha - A superintendente de Promoção de Licitações da ANP, Marina Abelha, fala sobre os leilões previstos e o potencial da Margem Equatorial

11h35 – Vinícius Gonçalves Peixoto - O advogado Vinícius Gonçalves Peixoto fala sobre a fórmula de cálculo dos royalties para os municípios beneficiados

QUARTO PAINEL: A PREPARAÇÃO DA PETROBRAS PARA A MARGEM EQUATORIAL E A EXPECTATIVA DO SETOR DE ÓLEO E GÁS

11h45 – Daniele Lomba - A diretora de Meio Ambiente da a partir da exploração do petróleo Petrobras, Daniele Lomba, fala sobre todos os cuidados ambientais adotados pela empresa

12h – Roberto Ardenghy - O presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo, Roberto Ardenghy, avalia o impacto econômico da Margem Equatorial e fala sobre a segurança energética do País

12h15 – Deyvid Bacelar - O coordenador da Federação Única dos Petroleiros, Deyvid Bacelar, aborda o impacto da Margem Equatorial para os petroleiros e trabalhadores do setor de óleo e gás

ENCERRAMENTO: A IMPORTÂNCIA DA MARGEM EQUATORIAL E O FUTURO DO AMAPÁ

12h30 – Davi Alcolumbre - O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, fala sobre o futuro do Amapá A diretora de Meio Ambiente da a partir da exploração do petróleo

12h45 – Sylvia dos Anjos - A diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia dos Anjos, fala sobre a importância da Margem Equatorial para a soberania energética do País

13h – Márcio Macedo - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, fala sobre a importância da Margem Equatorial para o governo Lula

13h15 – Magda Chambriard - A presidenta da Petrobras, Magda Chambriard, fala sobre a importância da Margem Equatorial e a soberania energética do País