Galpão Tecnológico de MaricáFoto: Leonardo Fonseca

Publicado 25/03/2025 12:17

Maricá - O Galpão Tecnológico Origem, em Maricá, foi palco do LXXXVII Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, realizado entre os dias 21 e 23/03 de 2025. O evento reuniu cerca de 250 profissionais de todo o estado, incluindo conselheiros tutelares, ex-conselheiros, membros de conselhos municipais de direitos, profissionais da área da infância e adolescência e estudantes universitários.

Com o tema "Proteção para a infância e adolescência e suas divergências com o lema: construindo uma adolescência consciente e segura", o fórum teve como objetivo capacitar os participantes e promover debates sobre a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A programação incluiu palestras e atividades planejadas para discutir as demandas do estado e propor mudanças necessárias nos âmbitos legislativo e executivo.

O superintendente da Diretoria de Novos Negócios da Codemar e responsável pelo Galpão Tecnológico Origem, Douglas Barboza, destacou a importância do evento e a versatilidade do espaço.

"O Galpão Tecnológico, como equipamento público essencial para o desenvolvimento de Maricá e da região, orgulha-se de ser um espaço de acolhimento e apoiar iniciativas de grande relevância social, como o Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro", disse. Ele ressaltou ainda que o fórum, ao tratar de temas como proteção infantojuvenil e fortalecimento das redes de proteção social, está alinhado com os princípios de transformação e desenvolvimento social que movem o ecossistema de inovação.

Espaço de integração

A diretora da Associação dos Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro (ACTERJ) e curadora do evento, Priscila Gramosa, expressou sua gratidão à Codemar pela acolhida e pela estrutura oferecida.

"Tudo está maravilhoso, fomos super bem recepcionados, a estrutura do evento foi excelente. O encontro só seria possível se tivesse um espaço, e a gente alcançou isso através das facilitações da Codemar nesse sentido. A gente só tem a agradecer aos responsáveis e à equipe que esteve disponibilizada no espaço", comemorou.

A secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Pilar Lacerda, também elogiou o espaço e a realização do evento.

"Muito feliz de estar aqui em Maricá, local que sempre quis conhecer. Apesar de ser uma visita corrida, eu quero voltar. Feliz ainda de estar nesse espaço, que é um espaço público, de tanta qualidade. Eu gosto de ver a qualidade do banheiro, isso significa o respeito que se tem ao cidadão que vai usar. Um encontro de conselhos no lugar da inovação é um belo diálogo, porque o Conselho Tutelar é uma inovação na política brasileira, e estar aqui é muito simbólico. Parabéns pelo espaço", disse a secretária nacional.

O fórum contou com a presença de autoridades municipais, como vereadores, secretários e deputados juvenis, além de outros agentes de proteção à infância.