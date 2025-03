Palestra de prevenção contra o câncer - Foto: Katito Carvalho

Palestra de prevenção contra o câncerFoto: Katito Carvalho

Publicado 26/03/2025 13:23 | Atualizado 26/03/2025 13:24

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Para a Terceira Idade, segue fomentando ações importantes na reta final de março, o mês da mulher. A Casa do Idoso, no Centro, foi ponto de encontro para palestras e atividades que abordaram questões de saúde e empoderamento feminino.

Cerca de 60 idosas puderam desfrutar do café da manhã na reunião que contou com alongamento e ativação, além de um desfile para recordar profissões e colaborações. Houve também conversas sobre a importância do apoio às mulheres para o fortalecimento da autoestima e maior longevidade.

O principal tópico relacionado à saúde foi o combate ao câncer de colo de útero - quarto tipo de câncer que mais mata em mulheres no Brasil, com 6% do total dos óbitos, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA). A doença pode ser sexualmente transmitida por infecção do HPV ou por sistema imunológico debilitado.

“Acho fundamental esse tipo de ação. A gente tem que estar sempre preocupada com a prevenção, pois quando a doença vem pode ser que não exista mais tempo de recuperação. As mulheres têm que se prevenir”, disse Ana Cristina dos Santos, de 68 anos, moradora do Parque Nanci e frequentadora da Casa do Idoso há dez anos.

Além das palestras sobre saúde, as unidades da Casa do Idoso em Maricá levam à população exercícios, oficinas de cultura e bem-estar e outras atividades.

Como participar:

O idoso interessado em participar das atividades promovidas pela Casa do Idoso, além de 60 anos ou mais, deve comparecer ao local com:

- RG

- CPF

- 2 fotos 3x4

- Comprovante de residência

- Receituário

- Atestado médico (clínico geral, cardiologista ou geriatra)

Onde funciona:

Centro de Maricá

Rua Clímaco Pereira, 269, Centro

Bambuí

Rua 38, Lote 20 – Quadra 50

Inoã

Rua 04, Quadra 15 – Lote 16B

Itaipuaçu

Rua General Emir (antiga Rua 10), Jardim Atlântico

Santa Paula

Rua E, 867 – Setor B

Condomínio Santa Paula