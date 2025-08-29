Exposiçao produzida por pessoas em situação de rua Foto: Elsoon Campos
Exposição em Maricá dá visibilidade à arte produzida por pessoas em situação de rua
Mostra valoriza a potência criativa dessa população e busca ampliar o olhar da cidade para além dos estigmas
Maricá é referência em mais de 15 painéis no 24º Congresso da Rede Mundial Renda Básica em Niterói
Entre os temas abordados na conferência estão planejamento de renda básica, cooperativismo e empreendedorismo
Maricá abre inscrições para Seminário Internacional sobre Economia do Mar
O evento acontecerá no dia 03 de setembro e vai reunir especialistas em economia e desenvolvimento sustentável nacionais e internacionais
Maricá recebe 2ª edição do Encontro de Secretários de Turismo da Costa do Sol
Evento reuniu representantes de 10 municípios para debater integração regional, calendário unificado de eventos e ações conjuntas de promoção turística
Dia da Mulher Maricaense será comemorado nesta sexta-feira e dará moções honrosas a mulheres da cidade
As comemorações continuarão no sábado, a Lei que integra o Calendário Oficial do município é de autoria da vereadora Andrea Cunha, inspirada na Dona Linda e enxerga a mulher como força de transformação da sociedade
Maricá realiza a 16ª edição da 'Marcha para Jesus' neste sábado
Entre as atrações estão grandes nomes da música gospel, como Cassiane, Thalles Roberto, Maria Pita e Paulo Neto
