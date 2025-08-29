Exposiçao produzida por pessoas em situação de rua - Foto: Elsoon Campos

Publicado 29/08/2025 08:47 | Atualizado 29/08/2025 08:49

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social e parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), inaugurou nesta quinta-feira (28), no Museu Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho, a exposição “Da rua para o museu”, que apresenta trabalhos de artistas em situação de rua ou que já vivenciaram essa condição. A mostra, que segue aberta até esta sexta-feira (29), e é uma iniciativa em alusão ao Dia de Luta da População em Situação de Rua, celebrado em 19 de agosto.

Com gestão do Circo Crescer e Viver, a exposição valoriza a potência criativa dessa população e busca ampliar o olhar da cidade para além dos estigmas.

“A ideia é que eles possam se olhar e ver o tanto de potência que têm e que a cidade também possa enxergar eles e os seus olhares. Estar em situação de rua é uma condição, mas esses sujeitos são muitas outras coisas. Ao se reconhecerem como artistas, eles mostram o quanto têm de potência e como suas histórias podem inspirar”, destacou Rebeca Azevedo, coordenadora da Alta Complexidade da Secretaria de Assistência Social.

As obras, entre pinturas individuais e produções coletivas realizadas em abrigos, contam histórias de vida, superação e esperança. Algumas foram criadas por artistas que atualmente estão acolhidos, outras por quem já saiu da rua e até mesmo por pessoas que já faleceram, mas deixaram sua marca por meio da arte.

Um dos artistas é Raphael Souza Vicente, 48 anos, que compartilha sua trajetória de transformação por meio da pintura.

“Através dessa arte eu pude me impor diante de um barco navegando ao redor do mundo. Olhando para o meu passado, eu passei por vários lugares, tratamentos, cheguei ao ponto da rua. E a rua me trouxe aqui. Onde eu posso olhar para esse quadro e ver a arte que Deus está fazendo na minha vida, que é representar a busca pela vitória. E isso depende muito de mim, né?”, contou emocionado.

A exposição estará aberta nesta sexta-feira (29) das 10h às 17h, no Museu Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho.