Cine Henfil - Foto: Divulgação

Publicado 16/10/2025 12:03 | Atualizado 16/10/2025 12:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, divulga a programação de filmes do Cine Henfil, no Centro, com exibições gratuitas entre os dias 17 e 19/10. O destaque é a obra "Oeste Outra Vez", estrelada por Babu Santana, que será exibida neste domingo (19).

A programação também inclui outros filmes, como: “O Encouraçado Potemkin”, “O Rei da Feira”, “Notas Sobre um Desterro”e “Suçuarana”. Já para o público infantil, a diversão fica por conta da animação “Robô Selvagem” e do longa “E.T. - O Extraterrestre”. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link: www.cinehenfil.art.br, escolher o filme e reservar o assento. É necessário chegar um pouco antes da sessão para validar o ticket.

O Cine Henfil está localizado na Rua Alferes Gomes, 390, no Centro, com capacidade para 200 pessoas, incluindo assentos acessíveis, e está equipado com tecnologia cinematográfica de última geração.

Confira a programação:



Dia 17/10 (sexta-feira)

19h – O Encouraçado Potemkin:

Em 1905, na Rússia czarista, um motim no navio de guerra Potemkin antecipou a Revolução de 1917. Cansados dos maus-tratos e da comida estragada servida a bordo, os marinheiros se rebelam após a ordem de execução dos que se recusaram a comer. A tensão cresce até que Vakulinchuk conclama os soldados a escolherem entre os oficiais e os marinheiros. Diante da hesitação dos soldados e da tentativa violenta de um oficial retomar o controle, a revolta explode, resultando na morte de Vakulinchuk - o início de uma tragédia que marcaria a história.

Classificação: 14 anos



Dia 18/10 (sábado)



15h - E.T. O Extraterrestre:

Um garoto faz amizade com um ser de outro planeta, que ficou sozinho na Terra, protegendo-o de todas as formas para evitar que ele seja capturado e transformado em cobaia. Gradativamente, surge entre os dois uma forte amizade.

Classificação: Livre



17h - O Rei da Feira:

Um feirante morre após ganhar muito dinheiro no jogo do bicho, agora o seu amigo Monarca, com seus poderes mediúnicos, será obrigado a entrar em contato com o espírito e investigar o caso.

Classificação: 14 anos



19h - Notas Sobre um Desterro:

As filmagens do encontro com uma família brasileira-palestina na Cisjordânia de 2018 são revisitadas após 7 de outubro de 2023. O que era para ser um filme sobre as possibilidades de coexistência em uma terra ocupada, se transforma em uma brutal reflexão sobre colonização, apartheid, genocídio e a recente proliferação de imagens de guerra, produzidas pelas próprias vítimas de um massacre que se repete no curso do tempo.

Classificação: 16 anos



Dia 19/10 (domingo)



15h – Robô Selvagem

Uma nave naufraga numa terra desabitada e dá início à aventura épica do robô Roz, a última unidade das chamadas ROZZUM ainda funcional e inteligente. Preso nesta ilha aparentemente sozinho, Roz precisa sobreviver às intempéries da floresta. Sua única esperança é se adaptar ao ambiente hostil e avesso às suas programações. Para isso, Roz passa a conviver com os animais aprendendo sobre a vida na selva e os modos de sobrevivência na natureza. É durante essa exploração que Roz encontra um filhote de ganso e estabelece como missão cuidá-lo. Desse laço inesperado com o bicho abandonado, Roz se aproxima de uma realidade nova e instigante, construindo uma relação harmoniosa com os animais nativos. Do mesmo diretor de Lilo & Stitch e Como Treinar o Seu Dragão, Robô Selvagem é uma história comovente sobre a convivência entre tecnologia e natureza e o significado de estar vivo.

Classificação: Livre



17h – Suçuarana:

Uma mulher de espírito nômade busca seu lugar no mundo. Em Suçuarana, Dora percorre há mais de dez anos as estradas brasileiras, sem raízes nem destino fixo. Movida pela lembrança da mãe, ela procura Suçuarana, uma terra misteriosa mencionada por ela. Durante a jornada por regiões mineradoras, um acidente a faz reencontrar o cachorro que havia abandonado. Guiada por ele, Dora chega a uma aldeia de trabalhadores, onde encontra abrigo e um breve descanso em meio à sua busca incessante.

Classificação: 12 anos



19h - Oeste Outra Vez:

Totó e Durval são deixados pela mesma mulher e transformam sua dor em um violento confronto. Incapazes de aceitar suas fragilidades, eles mergulham em uma disputa marcada por orgulho e amargura.

Classificação: 14 anos