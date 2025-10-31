Diego Zeidan e o anúncio de Maricá vai sediar o próximo Fórum Mundial de Economia SolidáriaFoto: Reprodução
Maricá é escolhida para sediar o Fórum Mundial de Economia Social e Solidária em 2027
Anunciado no Global Social Economy, na França, a cidade é referência nacional com políticas públicas como a moeda social Mumbuca e o programa Tarifa Zero, ambos criados pelo prefeito Washington Quaquá
Maricá é escolhida para sediar o Fórum Mundial de Economia Social e Solidária em 2027
Anunciado no Global Social Economy, na França, a cidade é referência nacional com políticas públicas como a moeda social Mumbuca e o programa Tarifa Zero, ambos criados pelo prefeito Washington Quaquá
Ação rápida da Guarda Municipal desmascara ladrão em série no centro de Maricá
O elemento foi preso em flagrante com roupas e cosméticos furtados
Políticas sociais e econômicas de Maricá viram exemplo para o estado do Amapá em uso de recursos dos royalties
Estado do Norte do país vai ser um dos maiores beneficiados com a exploração de petróleo na chamada Margem Equatorial e se prepara para a injeção de recursos
Jornalista Fabiano Medina recebe Moção Honrosa da Câmara dos Vereadores de Maricá
A indicação do Vereador Aldair de Linda homenageou o profissional por sua trajetória e contribuição à comunicação regional, exibindo o município para vários lugares do país
Serviços essenciais funcionarão normalmente durante o ponto facultativo nesta sexta-feira em Maricá
Decreto transferiu a comemoração do Dia do Servidor Público, tradicionalmente celebrado em 28/10
Prefeitura de Maricá promove Campanha de Vacinação Antirrábica Animal
Imunização é voltada a cães e gatos saudáveis, com idade a partir de três meses, e ocorre em dois sábados
Madrugada de terror interrompida: Guarda Municipal de Maricá flagra mulher sendo coagida por ex e impede possível nova violência
A ação rápida dos Agentes evitou uma tragédia, no atendimento ao chamado a vítima usou o botão do pânico, existem diversos espalhados pela cidade, o que foi essencial para impedir que a mulher fosse novamente violentada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.