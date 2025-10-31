Diego Zeidan e o anúncio de Maricá vai sediar o próximo Fórum Mundial de Economia Solidária - Foto: Reprodução

Diego Zeidan e o anúncio de Maricá vai sediar o próximo Fórum Mundial de Economia SolidáriaFoto: Reprodução

Publicado 31/10/2025 19:12 | Atualizado 31/10/2025 19:58

Maricá - Maricá vai sediar o próximo Fórum Mundial de Economia Social e Solidária, em 2027. O anúncio foi dado de forma oficial nesta sexta-feira (31) durante a 7ª edição do Global Social Economy Forum (GSEF), em Bordeaux, na França.

O Fórum reuniu representantes de cerca de 100 países. O evento é considerado o maior do mundo dedicado à economia social e solidária.

Maricá se tornou referência nacional nesse campo com a criação da moeda social Mumbuca, em 2013, e com o programa Tarifa Zero, que oferece transporte público gratuito, programas criados pelo prefeito Washington Quaquá em seu 2º mandato.

As iniciativas fazem parte de uma política integrada voltada à valorização do comércio local, geração de renda e fortalecimento das redes comunitárias.

Para o secretário de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, Matheus Gaúcho, a escolha de Maricá representa o reconhecimento internacional de uma experiência transformadora.

“Maricá demonstra que é possível construir uma economia voltada para as pessoas, onde o desenvolvimento social e a solidariedade andam de mãos dadas. Sediar o Fórum Mundial é um marco que reafirma nosso compromisso com um modelo econômico mais justo e inclusivo”, destacou o secretário.

O subsecretário Adalton Mendonça reforçou que a conquista é fruto de um trabalho coletivo.

“Esse reconhecimento é resultado de um esforço conjunto entre poder público, sociedade civil e os empreendedores locais. Maricá se consolida como um laboratório vivo de políticas públicas inovadoras e inspiradoras para o mundo todo”, afirmou.

O Global Social Economy Forum (GSEF) é uma das principais plataformas internacionais dedicadas à promoção de valores como sustentabilidade, cooperação e desenvolvimento econômico inclusivo. Em 2027, Maricá será o palco global para o debate sobre os novos caminhos da economia social e solidária.