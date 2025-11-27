Mudanças na aplicação das vacinas tríplice viral e febre amarela - Foto: Clarildo Menezes

Mudanças na aplicação das vacinas tríplice viral e febre amarelaFoto: Clarildo Menezes

Publicado 27/11/2025 08:21 | Atualizado 27/11/2025 08:22

Maricá - A Prefeitura de Maricá informa que a aplicação das vacinas tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) e febre amarela passa a acontecer em dias específicos nas Unidades de Saúde da Família (USF) dos quatro distritos do município. A alteração tem como objetivo aprimorar a organização do fluxo de imunizações, garantir o uso adequado dos frascos e fortalecer a prevenção dessas doenças imunopreveníveis.

No caso da tríplice viral, o calendário semanal será realizado da seguinte forma: no 1º distrito, a vacina será aplicada às segundas-feiras na USF Retiro; às sextas na São José 1 e na Amizade; às quartas na São José 2, Ubatiba e ACS Nathan (Saco das Flores); às terças na Ponta Grossa; às quintas na Mumbuca; às terças e quintas na Central; e às quartas e sextas na Elenir Umbelino (Flamengo).

No 2º distrito, a aplicação ocorrerá conforme esse cronograma nas USF: às terças no Espraiado; às segundas em Ponta Negra e Barra; às quintas em Marinelândia (Cordeirinho); às sextas em Bambuí; e às quartas em Guaratiba. No 3º distrito, o calendário será às terças na USF Inoã 1; às sextas na USF Inoã 2; às quintas na USF Santa Paula; às segundas na USF Chácara; e às quartas na USF Carlos Alberto Soares (MCMV Inoã). Já no 4º distrito, a aplicação será às segundas nas USFs Santa Rita e Milton dos Santos (Itaocaia Valley); às quartas na Jardim Atlântico; às sextas no Recanto; às quintas na USF Carlos Marighella (MCMV Itaipuaçu); e às terças na USF Josefa Xavier (São Bento da Lagoa).

Já a vacinação contra a febre amarela contará, no 1º distrito, com aplicação às terças nas USFs: Retiro e no Inoã 1; às segundas em São José 1, Ubatiba e Amizade; às sextas em São José 2; às quartas nas USFs Ponta Grossa e ACS Nathan; às quintas na USF Mumbuca; às terças e quintas na USF Central; e às quartas e sextas na USF Elenir Umbelino (Flamengo).

No 2º distrito, a vacina será aplicada às segundas no Espraiado e na Barra; às sextas em Ponta Negra; às quintas em Marinelândia (Cordeirinho); às terças em Bambuí; e às quartas em Guaratiba. No 3º distrito, o calendário prevê aplicação às terças nas USF Inoã 1; às sextas na USF Inoã 2 e Josefa Xavier Leal (São Bento da Lagoa); às segundas na USF Santa Paula; às quintas na USF Chácara; e às quartas na USF Carlos Alberto Soares (MCMV Inoã). No 4º distrito, a imunização contra a febre amarela ocorrerá às quartas na USF Santa Rita e Milton dos Santos (Itaocaia Valley); às terças na USF Jardim Atlântico e Carlos Marighella (MCMV Itaipuaçu); às quintas na USF Recanto; e às sextas na USF Josefa Xavier Leal (São Bento da Lagoa).

A superintendente de Vigilância em Saúde, Daniella Bittencourt, pontuou o impacto da iniciativa.

“Além de otimizar o fluxo nas unidades, essa estratégia permite que as equipes façam o acompanhamento adequado da procura e reforcem as orientações às famílias. É fundamental que os moradores fiquem atentos ao calendário da sua USF e mantenham a caderneta sempre atualizada. A prevenção continua sendo a forma mais segura e eficaz de proteger nossa saúde”, acrescentou.

Confira os endereços das Unidades de Saúde da Família:

USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro

USF Jardim Atlântico: Rua 36 (esquina com Rua 53), lote 01, quadra 206

USF Marinelândia (Cordeirinho): Rua 09, quadra 15, Cordeirinho

USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã

USF Inoã 1: Rua Caio de Figueiredo (travessa CIEP), s/n

USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (ao lado do DPO)

USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n

USF Santa Paula: Estrada de Cassorotiba, s/n

USF Carlos Alberto Soares de Freitas: Rua 23, quadra 29, lote 06, Bosque Fundo, Inoã

USF Carlos Marighella: Rua Áustria, s/nº, condomínio MCMV de Itaipuaçu

USF Santa Rita: Rua 36, quadra 433 (esquina com Rua 83), Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu

USF Recanto: Rua Engenheiro Domingos Barbosa, s/n, Itaipuaçu

USF São José 1: Rua 18, s/n, loteamento Jardim Ouro Mar

USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n

USF Elenir Umbelino de Mello (Enfermeira Billú): Rua Ary Spindola, quadra A, lote 352, Flamengo

USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n

USF Retiro: Estrada do Retiro, s/n

USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n

USF Bairro da Amizade: Rua Eliete Rocha Santos (Rua 53), lote 31, quadra 91

USF Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/n

USF Barra: Rua Ernani Manoel Soares (antiga Rua 04), lote 03, quadra 0, Divineia

USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n

USF Ubatiba: Avenida Niterói, s/n

USF ACS Nathan da Silva Noronha Figueiredo (Saco das Flores): Rua 75 (esquina com a Rua 73)

USF Itaocaia Valley: Rua Tocantins, s/n, próximo à Escola Municipal Rita Sampaio Cartaxo, Itaipuaçu

USF Ponta Negra: Estrada Um, s/n, próximo à Ponte Senador Paulo Duque

USF Josefa Xavier Leal – São Bento da Lagoa: Rua Alcides Francisco da Cruz (esquina com a Rua Dezessete de Novembro), s/n, loteamento Praia de Itaipuaçu