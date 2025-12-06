Material bélico apreendidoFoto: Jornal O DIA
2 carregadores de fuzil
33 munições calibre 7,62
1 pistola 9mm
2 carregadores de pistola
27 munições
R$ 2.800 em espécie
2 celulares
1 veículo Hyundai Creta, com marcas de disparos
Agora você pode ler esta notícia off-line
Material bélico apreendidoFoto: Jornal O DIA
Patrulhamento Tático Móvel de Maricá atua em megaoperação em Niterói e prende suspeito com arsenal de guerra após intensos confrontos entre facções
Foram apreendidos 1 fuzil calibre 7.62, 2 carregadores de fuzil, 33 munições calibre 7.62, 1 pistola 9mm, 2 carregadores de pistola e 27 munições ,
PATAMO intercepta movimentação de tráfico e prende elemento em Itaipuaçu
A prisão aconteceu no Parque Vera Cruz, com o suspeito, uma grande quantidade de drogas foi apreendida
Maricá: Natal Brasilidades 2025 se consolida como um dos maiores eventos natalinos do estado
Confira uma lista de 10 melhores municípios do interior do Rio de Janeiro que investiram em decoração e eventos neste Natal
Maricá lança GTAM: Novo Grupamento Tático de Motocicletas da Guarda Municipal
O novo time especializado chega para ampliar a presença da corporação nas ruas, garantir respostas mais rápidas e intensificar as ações preventivas em todos os quatro distritos do município
Patrulhamento Tático Móvel prende foragido da Justiça em blitz em Inoã
Os agentes desconfiaram de um veiculo prata com dois ocupantes, na abordagem descobriram que um dos homens tinha mandado de prisão preventiva em aberto por crimes de roubo majorado
Prefeitura de Maricá encerra aprovação automática nas escolas do município e inicia nova fase na educação
Mudança marca 2026 com novo currículo, ampliação do ensino integral e valorização da qualidade do aprendizado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.