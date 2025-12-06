Material bélico apreendido - Foto: Jornal O DIA

Material bélico apreendidoFoto: Jornal O DIA

Publicado 06/12/2025 12:16

Maricá - O clima de guerra urbana que dominou a comunidade da Palmeira, no bairro do Fonseca, em Niterói, levou a Polícia Militar a desencadear uma operação de grande porte na noite desta sexta-feira (05). Após horas de intensos confrontos armados entre facções rivais, equipes do PATAMO da 6ª Cia – deslocadas de Maricá – foram acionadas para reforçar o cerco e interceptar criminosos envolvidos no conflito.

De acordo com informações, assim que os agentes chegaram à região, iniciaram uma varredura estratégica nas principais rotas de fuga usadas pelos traficantes. Durante a ação, os policiais conseguiram abordar um veículo suspeito que estaria diretamente ligado às disputas armadas na comunidade.

Dentro do carro — um Hyundai Creta com diversas perfurações de tiros — os militares encontraram um verdadeiro arsenal. Um homem foi preso em flagrante. Com ele, os policiais apreenderam:

1 fuzil calibre 7,62

2 carregadores de fuzil

33 munições calibre 7,62

1 pistola 9mm

2 carregadores de pistola

27 munições

R$ 2.800 em espécie

2 celulares

1 veículo Hyundai Creta, com marcas de disparos

Segundo a corporação, o armamento e o dinheiro seriam utilizados pelos criminosos ligados à disputa territorial que tem provocado terror entre moradores da região do Fonseca. A prisão ocorreu durante o cerco realizado para impedir a fuga de integrantes da facção responsável pelos ataques.

O material apreendido e o detido foram encaminhados para a Delegacia de Niterói, onde o caso está sendo investigado. A PM reforçou que seguirá com operações contínuas na área até que a situação seja completamente controlada.

Moradores relatam que a madrugada foi marcada por rajadas de tiros e pânico. A Polícia Civil também deve intensificar diligências para identificar outros envolvidos nos confrontos.