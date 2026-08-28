Atendimento nas unidade de saúde de Ponta Negra neste sábado - Foto: Divulgação

Atendimento nas unidade de saúde de Ponta Negra neste sábadoFoto: Divulgação

Publicado 28/08/2026 17:23 | Atualizado 28/08/2026 17:36

Maricá - A Prefeitura de Maricá promove, neste sábado (29), um mutirão de atendimentos nas Unidades de Saúde da Família (USF) do distrito de Ponta Negra. A mobilização amplia o acesso da população aos serviços de Atenção Primária durante o fim de semana, facilitando o atendimento para moradores da região.



Das 8h às 14h, as USF Ponta Negra, Barra, Cordeirinho, Bambuí, Guaratiba e Espraiado contarão com equipes multiprofissionais para consultas, vacinação, curativos, dispensação de medicamentos, acompanhamento de usuários e outras ações voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças.



“Levar os serviços de saúde para mais perto da população é uma forma de facilitar o acesso e garantir que os moradores possam cuidar da saúde com mais comodidade. Com os atendimentos aos sábados, ampliamos as oportunidades de atendimento e fortalecemos a presença da Atenção Primária nos distritos”, afirmou o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho.