Atendimento nas unidade de saúde de Ponta Negra neste sábadoFoto: Divulgação

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Fabiano Medina
Maricá - A Prefeitura de Maricá promove, neste sábado (29), um mutirão de atendimentos nas Unidades de Saúde da Família (USF) do distrito de Ponta Negra. A mobilização amplia o acesso da população aos serviços de Atenção Primária durante o fim de semana, facilitando o atendimento para moradores da região.

Das 8h às 14h, as USF Ponta Negra, Barra, Cordeirinho, Bambuí, Guaratiba e Espraiado contarão com equipes multiprofissionais para consultas, vacinação, curativos, dispensação de medicamentos, acompanhamento de usuários e outras ações voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças.

“Levar os serviços de saúde para mais perto da população é uma forma de facilitar o acesso e garantir que os moradores possam cuidar da saúde com mais comodidade. Com os atendimentos aos sábados, ampliamos as oportunidades de atendimento e fortalecemos a presença da Atenção Primária nos distritos”, afirmou o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho.
Conheça a nova unidade de saúde em Itaipuaçu:https://odia.ig.com.br/marica/2026/08/7293869-nova-unidade-de-saude-da-familia-e-inaugurada-em-itaipuacu.html
 