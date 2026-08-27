Maricá - A Prefeitura de Maricá promove, neste fim de semana (28 a 30 de agosto), uma ação de identificação de crianças e adolescentes durante a Festa da Padroeira nas Comunidades e na Marcha para Jesus. A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, entrega pulseiras ao público infantil, ampliando a segurança e facilitando a localização dos responsáveis.
“As equipes estarão nos eventos para orientar os responsáveis e realizar a identificação das crianças. A medida é simples, rápida e preventiva, facilitando a localização e o contato com os responsáveis em caso de eventual desencontro durante as atividades”, explicou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Dryene Tavares.
A orientação é que pais e responsáveis procurem as equipes da secretaria na chegada aos eventos para realizar a identificação. A iniciativa integra as ações da rede socioassistencial de proteção e cuidado com crianças e adolescentes.
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