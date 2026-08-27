Identificação de crianças com pulseiras durante eventos para reforçar a segurança - Foto: João Vitor Costa

Identificação de crianças com pulseiras durante eventos para reforçar a segurançaFoto: João Vitor Costa

Publicado 27/08/2026 11:49

Maricá - A Prefeitura de Maricá promove, neste fim de semana (28 a 30 de agosto), uma ação de identificação de crianças e adolescentes durante a Festa da Padroeira nas Comunidades e na Marcha para Jesus. A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, entrega pulseiras ao público infantil, ampliando a segurança e facilitando a localização dos responsáveis.

A ação ja vem acontecendo na cidade, confira: https://odia.ig.com.br/marica/2026/08/7289249-prefeitura-de-marica-oferece-identificacao-de-criancas-com-pulseiras-durante-a-festa-da-padroeira-para-reforcar-a-seguranca.html

“As equipes estarão nos eventos para orientar os responsáveis e realizar a identificação das crianças. A medida é simples, rápida e preventiva, facilitando a localização e o contato com os responsáveis em caso de eventual desencontro durante as atividades”, explicou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Dryene Tavares.



A orientação é que pais e responsáveis procurem as equipes da secretaria na chegada aos eventos para realizar a identificação. A iniciativa integra as ações da rede socioassistencial de proteção e cuidado com crianças e adolescentes.