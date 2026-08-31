Unidades de Saúde da Família oferecem acolhimento especializado na rede municipal de saúde de Maricá - Foto: Reprodução de vídeo

Unidades de Saúde da Família oferecem acolhimento especializado na rede municipal de saúde de MaricáFoto: Reprodução de vídeo

Publicado 31/08/2026 18:10 | Atualizado 31/08/2026 18:10

Maricá - A Prefeitura de Maricá recebeu, no mês de agosto, a segunda Sala Lilás do município, localizada na Unidade de Saúde da Família (USF) de Cordeirinho. O espaço oferece acolhimento especializado e humanizado para mulheres vítimas de violência, com atendimento realizado por equipe multidisciplinar.

O serviço permite que a mulher seja acolhida diretamente na Unidade de Saúde da Família, sem precisar seguir o fluxo regular de atendimento da unidade. A proposta é oferecer um espaço reservado e seguro, onde ela possa receber atendimento médico, de enfermagem e psicológico, além de ser encaminhada para outros serviços da rede de proteção, de acordo com cada situação.

“Antes, nossas mulheres não tinham esse equipamento dentro do município e precisavam ser encaminhadas para outros municípios parceiros. Agora, conseguimos oferecer um acolhimento mais humanizado dentro da nossa rede. A Sala Lilás permite também a articulação com outras secretarias, como a Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Assistência Social, para garantir um atendimento digno e adequado às mulheres que estão em situação de violência e vulnerabilidade”, destacou a subsecretária de Atenção Primária à Saúde, Regina Ferreira.

O plano da Secretaria de Saúde é ampliar gradualmente o serviço para outras unidades da rede municipal, com a previsão de contar com pelo menos uma Sala Lilás por distrito. A expansão busca facilitar o acesso ao atendimento especializado e fortalecer a rede municipal de proteção às mulheres.