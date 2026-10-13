A ação marcou o dia de diversas crianças e famílias atendidas pela ação da Guarda Municipal - Foto: Reprodução: Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

A ação marcou o dia de diversas crianças e famílias atendidas pela ação da Guarda MunicipalFoto: Reprodução: Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 13/10/2026 10:22 | Atualizado 13/10/2026 10:22

Uma ação social promovida por equipes da Guarda Municipal de Maricá levou alegria a crianças de diferentes bairros do município nesta segunda-feira, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. A iniciativa, realizada pelo Grupamento de Ocupação Armada Democrática de Território (GODAT), resultou na entrega de mais de centenas de brinquedos à crianças do município.

A mobilização passou por localidades como Centro, Araçatiba, Marquês, Mumbuca, Itapeba, Parque Nanci, e Ponta Grossa, Bananal, entre outros bairros.

Durante a ação, as equipes percorreram as regiões contempladas para distribuir os brinquedos e proporcionar momentos de diversão às crianças.

Além da entrega dos presentes, a iniciativa buscou aproximar os agentes da Guarda Municipal dos moradores, fortalecendo o vínculo com a comunidade por meio de uma atividade voltada ao público infantil.

A ação marcou o Dia das Crianças mais carentes e també deixou o dia mais especial para diversas famílias atendidas pela iniciativa social da Guarda Munipal da Secretaria de Segurança Cidadã.