Caravana da saúde foi a Itaipuaçu - Foto; Matheus Couto

Caravana da saúde foi a ItaipuaçuFoto; Matheus Couto

Publicado 08/10/2026 11:56

A Prefeitura de Maricá realizou, nesta quarta-feira (07), mais uma ação da Caravana da Saúde , desta vez em Itaipuaçu. A iniciativa itinerante, promovida pela Secretaria de Saúde, aconteceu na Academia da Saúde do Jardim Atlântico e segue até sexta-feira (09), das 9h às 16h. A ação antecipa consultas previamente agendadas e amplia o acesso da população a serviços de prevenção, cuidado e acolhimento próximos de suas residências.

O projeto reúne uma equipe multidisciplinar para atender demandas espontâneas da comunidade. No local, a população também tem acesso a testes rápidos para detecção de infecções, atualização da caderneta de vacinação e outras ações de promoção da saúde e do bem-estar.

Para a enfermeira e responsável técnica pela Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Atlântico e pela Caravana da Saúde, Bárbara Oia Gomes, a iniciativa aproxima os serviços da população e amplia a atenção à saúde da mulher durante o Outubro Rosa.

"Buscamos otimizar as agendas médicas trazendo o atendimento para perto da comunidade, assim conseguimos diminuir a fila de espera. O deslocamento dos usuários também fica mais fácil por estarmos próximo da USF. E, pelo mês de Outubro Rosa, estamos também com foco na saúde da mulher, realizando o exame preventivo e encaminhando para outros exames", destacou.

Para a moradora Vilma Medeiros, de 53 anos, a presença da ação itinerante reforça a importância da prevenção contínua. "Convido todos a participarem, porque aqui a saúde se renova. Na Caravana, podemos nos movimentar, envelhecendo com saúde", reforçou.

As ações da Caravana da Saúde percorrem periodicamente diferentes localidades do município. A programação completa e os próximos bairros contemplados serão divulgados nos canais oficiais da Prefeitura de Maricá.

Vejam os serviços oferecidos na ação:

Atendimento odontológico, testes rápidos (ISTs), prática de atividade física, aferição de pressão arterial, orientações em fisioterapia, nutrição e com assistente social, auriculoterapia, rodas de conversa com psicologia, antecipação de consultas agendadas, atendimento a demandas espontâneas e vacinação (Covid-19, Hepatite B e Antitetânica).