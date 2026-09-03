Ampliação da saúde em Maricá - Foto: Julios Costa

Ampliação da saúde em MaricáFoto: Julios Costa

Publicado 03/09/2026 10:10

Maricá - A Prefeitura de Maricá avança na qualificação da rede de saúde com a ampliação da infraestrutura e dos serviços oferecidos à população. A Secretaria de Saúde substituiu antigas estruturas e expandiu a rede para 29 unidades. Entre as entregas mais recentes, estão as novas Unidades de Saúde da Família (USF) São Bento da Lagoa e Berta Ribeiro, além de quatro unidades totalmente reformadas e ampliadas: Inoã 2, Mumbuca, Cordeirinho e Santa Rita.

O investimento em novos espaços refletiu diretamente no atendimento. Entre o primeiro semestre de 2026 e o mesmo período de 2024, o número de visitas domiciliares cresceu 90%, passando de 147 mil para mais de 281 mil lares atendidos pelas equipes no município.

“Nossa missão é oferecer uma saúde de excelência em todas as etapas do cuidado. Com a entrega de novas unidades nos bairros e o avanço das obras da Cidade da Saúde, consolidamos uma rede robusta que acolhe o cidadão desde a prevenção até a alta complexidade, sem que ele precise sair do município”, destacou o secretário de Saúde, Marcelo Velho.

A prevenção e o bem-estar também ganharam reforço com Academias da Saúde entregues em Araçatiba, São Bento da Lagoa e no Jardim Atlântico. O cronograma de obras inclui também a construção de mais 16 unidades de saúde, com destaque para a nova USF Carlos Marighella, no entorno do condomínio Minha Casa, Minha Vida de Itaipuaçu, que será a maior unidade de Atenção Primária da cidade.

Evolução nos atendimentos

Dentro das unidades, o acolhimento à população registrou alta de 37% entre o primeiro semestre de 2026 e o mesmo período de 2024, saltando de 196 mil para mais de 269 mil consultas e atendimentos individuais. Na área de saúde bucal, o crescimento foi de 87%, alcançando mais de 39 mil procedimentos na Atenção Primária.

O município também investiu na ampliação do número de médicos especialistas em Medicina de Família e Comunidade (MFC) e nas equipes multiprofissionais (e-Multi). Atualmente, a cidade conta com 64 Equipes de Saúde da Família (eSF), com previsão de chegar a 81 em 2027.

Descentralização e alta complexidade

A modernização da rede incluiu a instalação de aparelhos de eletrocardiograma em todas as USF, garantindo exames sem necessidade de deslocamento para outros locais. O cuidado no território também foi fortalecido com a criação da Caravana da Saúde e pela destinação de um carro e uma van exclusivos ao programa Consultório na Rua.

Para além da Atenção Primária, os investimentos da cidade alcançam também a média e alta complexidade. A Cidade da Saúde está em construção no complexo do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. Com novos serviços e ampliação de espaços e da estrutura, o projeto vai qualificar o atendimento especializado, fazendo com que procedimentos mais complexos passem a ser oferecidos na própria cidade, evitando o deslocamento dos moradores.

Como reflexo de toda essa reestruturação na rede, Maricá alcançou o 7º lugar no Estado do Rio de Janeiro nos indicadores de qualidade, subindo 24 posições, o que reflete a excelência no acompanhamento de gestantes, crianças, hipertensos e diabéticos.