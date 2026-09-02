Saneamento avança em Santa Paula, MaricáFoto; Julios Costa
Prefeitura de Maricá faz nova rede nova rede de esgoto em Santa Paula
O projeto de saneamento na região prevê 32 quilômetros de tubulações e construção de estação de tratamento para beneficiar mais de 14 mil moradores
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Maricá celebra o Dia da Mulher Maricaense
A comemoração conta com atividades de cultura, desfiles, exposições, lazer e empreendedorismo, e acontece nesta sexta-feira, dia quatro, no centro da cidade
Casas da Juventude de Maricá realizam oficinas de capacitação profissional
Formações cem por cento gratuitas preparam os jovens do município para o mercado de trabalho
Maricá recebe representantes do Instituto de Segurança Pública do Estado
O encontro apresentou iniciativas desenvolvidas no município e discutiu intercâmbio de informações e dados
Dupla é presa e um adolescente é apreendido em São José do Imbassaí
Trio foi flagrado em área de mata com rádio comunicador sintonizado na frequência do Comando Vermelho, o aparelho transmitia em tempo real informações sobre a presença da polícia
Foragido por estupro de vulnerável é preso armado em Itaipuaçu
Condenado a 14 anos de prisão na Paraíba, homem de 70 anos foi localizado pelos agentes da 82ª DP após três dias de investigação
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