Saneamento avança em Santa Paula, Maricá - Foto; Julios Costa

Saneamento avança em Santa Paula, MaricáFoto; Julios Costa

Publicado 02/09/2026 15:02 | Atualizado 02/09/2026 15:44

Maricá - A Prefeitura de Maricá investe na infraestrutura urbana da cidade com a instalação de uma nova rede de esgoto em Santa Paula. As intervenções da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar) incluem a implantação de 32 quilômetros de tubulações em diferentes pontos do bairro com o objetivo de expandir a coleta, beneficiando mais de 14 mil moradores.

O investimento integra o projeto de modernização do saneamento no município, que conta com 14 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) em operação. Em Santa Paula, a iniciativa prevê ainda a construção de uma nova ETE com capacidade para tratar 20 litros por segundo, atendendo a 5.234 famílias. A melhoria no sistema contribui diretamente para a preservação ambiental, reduzindo o descarte irregular de resíduos e protegendo o solo e os recursos hídricos.

“Estamos estruturando o saneamento de Maricá com obras que preparam os bairros para o crescimento da cidade. Em Santa Paula, são 32 quilômetros de rede em implantação e uma nova estação de tratamento que vai aumentar a capacidade de atendimento da região. Esse investimento representa mais saúde, qualidade de vida e proteção ambiental para milhares de moradores”, afirmou a presidente da Sanemar, Márcia Ferreira.

Grande parte das tubulações é instalada sob as vias, o que permite expandir a cobertura do sistema sem causar impactos definitivos na rotina dos moradores. As obras continuam em diferentes trechos do bairro, de acordo com o cronograma operacional.