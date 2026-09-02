Dia da Mulher Maricaense acontece nesta sexta-feira na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro de Maricá - Foto: Elsson Campos

Dia da Mulher Maricaense acontece nesta sexta-feira na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro de MaricáFoto: Elsson Campos

Publicado 02/09/2026 11:08 | Atualizado 02/09/2026 12:07

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza nesta sexta-feira (04) o evento em celebração ao Dia da Mulher Maricaense , na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Promovida pela Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, a ação acontece das 14h às 21h e reúne cultura, lazer, empreendedorismo, arte e entretenimento.

A programação inclui aulão de dança, feira de artesanato, gastronomia e um varal solidário, valorizando a força e o protagonismo das mulheres maricaenses.

“O objetivo é transformar a praça em uma vitrine do talento e do potencial das moradoras de Maricá. Reunir arte e empreendedorismo em um só lugar é a nossa forma de celebrar quem impulsiona a cidade todos os dias”, destacou a secretária de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, Ingrid Bastos.