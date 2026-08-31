Foragido por estupro, preso em ItaipuaçuFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil
A prisão do homem identificado como Antonio José Gonzaga Mourão foi resultado de uma operação conjunta envolvendo policiais da 79ª DP (Jurujuba, Niterói) e da 82ª DP (Centro, Maricá), com apoio do CIOSP. Informações de inteligência compartilhadas entre as unidades permitiram identificar o paradeiro do foragido. As equipes ainda realizaram três dias de monitoramento e tocaia até chegar ao momento da prisão.
Antonio José foi localizado dentro de um Fiat Mobi, na Avenida Carlos Mariguella, no bairro do Barroco. Durante a abordagem, os policiais confirmaram que havia contra ele um mandado de prisão condenatória expedido pela Vara Única de Umbuzeiro, na Paraíba.
O mandado é referente a uma condenação pelo crime de estupro de vulnerável, praticado em 2021. Pela acusação, Antonio José foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, mas permanecia foragido até ser encontrado em Maricá.
Preso com arma após abordagem
Além de cumprir o mandado de prisão, os agentes encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições em posse do criminoso. Ele recebeu então uma nova voz de prisão e foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.
O caso chamou ainda mais atenção dos investigadores porque Antonio José já havia sido preso pela 82ª DP em janeiro deste ano, também em Itaipuaçu. Na ocasião, ele foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo após uma discussão com outro homem envolvendo uma disputa pela posse de um terreno.
Segundo as investigações daquela ocorrência, Antonio José teria efetuado disparos contra o rival e, posteriormente, se desfeito da arma utilizada. O revólver, entretanto, não foi localizado na ocasião.
Após passar por audiência de custódia, ele acabou colocado em liberdade pela Justiça e permanecia em liberdade até ser novamente localizado nesta sexta-feira.
Inteligência foi decisiva para captura
A prisão é resultado do trabalho integrado entre as forças de segurança. A troca de informações entre a 82ª DP, o CIOSP e a 79ª DP, aliada ao monitoramento realizado pelos agentes, foi fundamental para localizar o homem que tentava permanecer longe do alcance da Justiça.
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