Representantes do Instituto de Segurança Pública do Estado do RJ, visitam Maricá - Foto: Divulgação

Representantes do Instituto de Segurança Pública do Estado do RJ, visitam MaricáFoto: Divulgação

Publicado 01/09/2026 11:41 | Atualizado 01/09/2026 11:42

Maricá - A Prefeitura de Maricá recebeu, nesta segunda-feira (31), representantes do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP) na sede da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã . O encontro apresentou as principais ações desenvolvidas nessa área na cidade, os resultados alcançados e discutiu possibilidades de cooperação entre as instituições.

Entre os destaques, estão a integração entre os órgãos de segurança, o uso de tecnologia e inteligência, o videomonitoramento, o fortalecimento da Guarda Municipal e as ações de prevenção e aproximação com a população.

A reunião também discutiu uma possível parceria entre o município e o Instituto para o intercâmbio de informações, produção e análise de dados, desenvolvimento de estudos e projetos e aperfeiçoamento das políticas públicas de segurança.

“Os resultados mostram que o trabalho integrado de segurança, aliado ao uso de tecnologia, inteligência e ações de prevenção, vem produzindo efeitos concretos em Maricá. A aproximação com o ISP também é importante para aprimorarmos nossas estratégias a partir da análise de dados e da troca de experiências, fortalecendo uma política de segurança cada vez mais eficiente e próxima da população”, destacou o secretário de Segurança Cidadã, Julio Veras.

Indicadores de segurança

Maricá registrou, de janeiro a julho de 2026, o menor índice de letalidade violenta para o período desde o início da série histórica, em 2003. Foram apenas oito mortes violentas nos sete primeiros meses do ano, o melhor resultado registrado pela cidade nos últimos 23 anos, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).

O município também apresentou redução nos registros de roubo de veículos, com 18 ocorrências entre janeiro e julho, a menor marca para o período em mais de duas décadas. Com o resultado, Maricá alcançou a segunda melhor posição entre os municípios da Região Metropolitana com mais de 100 mil habitantes.