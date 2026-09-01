Representantes do Instituto de Segurança Pública do Estado do RJ, visitam MaricáFoto: Divulgação
Maricá recebe representantes do Instituto de Segurança Pública do Estado
O encontro apresentou iniciativas desenvolvidas no município e discutiu intercâmbio de informações e dados
Maricá recebe representantes do Instituto de Segurança Pública do Estado
O encontro apresentou iniciativas desenvolvidas no município e discutiu intercâmbio de informações e dados
Dupla é presa e um adolescente é apreendido em São José do Imbassaí
Trio foi flagrado em área de mata com rádio comunicador sintonizado na frequência do Comando Vermelho, o aparelho transmitia em tempo real informações sobre a presença da polícia
Foragido por estupro de vulnerável é preso armado em Itaipuaçu
Condenado a 14 anos de prisão na Paraíba, homem de 70 anos foi localizado pelos agentes da 82ª DP após três dias de investigação
Maricá amplia atendimento humanizado a mulheres vítimas de violência
Salas Lilás oferecem acolhimento especializado na rede municipal de saúde e plano prevê expansão gradual do serviço
Maricá oferece diversos atendimentos nas unidades de saúde de Ponta Negra neste sábado
Iniciativa reúne consultas, vacinação, curativos e outros serviços nas USF do distrito
Maricá realiza identificação de crianças em eventos deste fim de semana
Ação leva mais segurança para o público infantil na Festa da Padroeira nas Comunidades e na Marcha para Jesus
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.