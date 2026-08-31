Dupla de ?radinhos? do tráfico presos - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Dupla de ?radinhos? do tráfico presosFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 31/08/2026 18:53

Maricá — Dois adultos foram presos e um adolescente de 16 anos foi apreendido por agentes da 82ª DP, nesta segunda-feira (31), durante uma ação contra o tráfico de drogas em São José do Imbassaí. Segundo os investigadores, o trio atuava como “radinho do tráfico” — função de vigilância e monitoramento para a facção criminosa Comando Vermelho, que exerce influência na Favela da Linha.

A operação foi realizada por agentes da 82ª DP (Maricá) após informações encaminhadas pelo Disque-Denúncia sobre a atuação do tráfico na região. Durante patrulhamento pela Rodovia Amaral Peixoto, os policiais identificaram os suspeitos escondidos em uma área de mata, em um terreno elevado conhecido como Alto do Fluminense.

No local, os agentes encontraram um rádio comunicador HT em pleno funcionamento, sintonizado na frequência utilizada pelos criminosos. No momento da abordagem, o equipamento ainda transmitia mensagens em tempo real entre integrantes do tráfico, com informações sobre a movimentação policial na região.

Adolescente confessou função de ‘olheiro’

Além do rádio, os policiais apreenderam um aparelho celular que estava em poder do adolescente de 16 anos. Segundo a Polícia Civil, o jovem confessou que exercia a função de “radinho”, atuando como olheiro para o tráfico.

A função dos chamados “radinhos” é considerada estratégica para as organizações criminosas, já que esses integrantes permanecem em pontos de vigilância e comunicam a movimentação de policiais e possíveis operações na área dominada pelo tráfico.

Os envolvidos e o material arrecadado foram encaminhados para a 82ª DP. O trio foi autuado por ato relacionado ao artigo 35 da Lei 11.343/06, que trata da associação para o tráfico de drogas.

A ação reforça o trabalho de inteligência da Polícia Civil no combate à estrutura de comunicação utilizada pelo tráfico para monitorar a presença das forças de segurança e dificultar a atuação policial em áreas dominadas por organizações criminosas.