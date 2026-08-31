Dupla de ?radinhos? do tráfico presosFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil
Dupla é presa e um adolescente é apreendido em São José do Imbassaí
Trio foi flagrado em área de mata com rádio comunicador sintonizado na frequência do Comando Vermelho, o aparelho transmitia em tempo real informações sobre a presença da polícia
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