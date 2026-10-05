RioFilme e Maricá Film Commission promovem encontro com profissionais do audiovisual e fornecedores locais - Foto; Divulgação

RioFilme e Maricá Film Commission promovem encontro com profissionais do audiovisual e fornecedores locaisFoto; Divulgação

Publicado 05/10/2026 12:44 | Atualizado 05/10/2026 12:45

A Prefeitura de Maricá realiza, na terça-feira (13), o encontro “RioFilme e Maricá – Caminhos para o Audiovisual”, no Cine Henfil , no Centro. A programação vai reunir profissionais do setor e fornecedores locais para discutir oportunidades de trabalho e preparar a cidade para receber novas produções audiovisuais.

A iniciativa é da Maricá Film Commission, projeto da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), em parceria com a RioFilme e a Rio Film Commission. O encontro será dividido em dois momentos. Pela manhã, das 9h30 às 13h, a programação será destinada a profissionais, produtoras e demais integrantes do setor audiovisual. À tarde, das 15h às 17h, será a vez de empresas e profissionais que podem fornecer produtos e serviços para as produções realizadas na cidade.

A programação contará com a participação do presidente da MARÉ, Antonio Grassi, de representantes da Diretoria de Audiovisual da Companhia, do diretor-presidente da RioFilme, Leonardo Edde, e do coordenador da Rio Film Commission, Daniel Celli.

“A aproximação com quem já atua no audiovisual em Maricá é fundamental para construirmos uma cadeia cada vez mais preparada para receber as produções. Esse encontro com a RioFilme é uma oportunidade de ouvir os profissionais e fornecedores locais, apresentar as possibilidades de atuação da Maricá Film Commission e entender como podemos conectar a produção audiovisual às empresas e aos trabalhadores da cidade”, afirmou o presidente da MARÉ, Antonio Grassi.

Para o diretor-presidente da RioFilme, Leonardo Edde, a parceria contribui para ampliar a integração do setor audiovisual no estado.

“O audiovisual fluminense ganha força quando conectamos territórios, talentos, empresas e políticas públicas. A parceria com Maricá faz parte da construção de um Estado do Rio mais coeso, capaz de integrar suas diferentes vocações e transformar o audiovisual em uma política industrial de desenvolvimento, com geração de emprego, renda e oportunidades em toda a cadeia produtiva. Ao compartilhar a experiência da RioFilme e da Rio Film Commission, queremos contribuir para que mais municípios estejam preparados para criar, receber produções e ampliar a competitividade do Rio de Janeiro. É premente que um pacto federativo seja construído somando responsabilidades de todos os territórios”, afirmou.

Profissionais do audiovisual

O encontro da manhã será voltado a trabalhadores e produtoras do setor audiovisual. A proposta é promover um diálogo sobre as necessidades do mercado local e apresentar como a Maricá Film Commission pode aproximar novas produções dos profissionais e serviços disponíveis na cidade.

Durante a abertura, Antonio Grassi formalizará a parceria estratégica com a RioFilme. A colaboração prevê assessoria especializada para apoiar a implementação e o funcionamento da Maricá Film Commission, incluindo a organização de processos de atendimento, autorizações e relacionamento com produtoras e órgãos municipais.

A parceria busca preparar Maricá para receber novas filmagens e ampliar as oportunidades para profissionais e empresas locais, contribuindo para a geração de emprego e renda e para o fortalecimento dos setores de cultura e turismo.

Fornecedores locais

À tarde, a programação será direcionada a empresas e profissionais de áreas como hospedagem, alimentação, locação de equipamentos e transporte. O encontro vai apresentar os produtos e serviços necessários para a realização de produções audiovisuais e as possibilidades de participação dos fornecedores locais nesse mercado.

A proposta é aproximar empresas e prestadores de serviços das oportunidades geradas pelas filmagens realizadas na cidade.