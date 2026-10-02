Deputado Estadual Renato Machado segue deferido e pode ser votado neste domingo 4 de outubroFoto: Arquivo MAIS
Renato Machado segue na disputa para a reeleição
O Deputado está autorizado a continuar e está apto para concorrer ao pleito eleitoral de domingo
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Suspeita é presa pela Guarda Municipal após roubo de celular em Maricá
A vítima relatou que foi ameaçada de morte com uma faca se ela não entregasse o aparelho
Homem é morto a facadas durante briga com o irmão em Maricá
O crime aconteceu no bairro da Mumbuca, e o suspeito fugiu antes da chegada da polícia
Alunos do Passaporte Universitário têm oportunidades de trabalho em Maricá
Os profissionais formados pelo programa recebem chance de empregos em empresa de aviação que se instala no município, reforçando a valorização da mão de obra local para a criação de um polo aeronáutico na cidade
Quadra da União de Maricá reúne multidão em festa de Cosme e Damião
Evento contou com atividades para as crianças, distribuição de doces, sorteios e marcou o lançamento oficial da escola mirim Sementes de Maricá
DJ Alok fascina multidão e encerra a 1ª Expo Rural de Maricá
O artista realizou show de drones e espetáculo de luzes na noite de domingo, a exposição reuniu milhares de pessoas por oito dias de shows, rodeio, atrações agropecuárias e feira gastronômica
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