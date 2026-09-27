Penúltimo dia da Expo Rural Maricá reuniu mais de 50 mil pessoas - Foto; Divulgação

Penúltimo dia da Expo Rural Maricá reuniu mais de 50 mil pessoasFoto; Divulgação

Publicado 27/09/2026 18:08 | Atualizado 27/09/2026 18:08

A Prefeitura de Maricá realizou, neste sábado (26), mais um dia de atrações da 1ª Expo Rural de Maricá , com destaque para o show de Natanzinho Lima, que levou um grande público ao Parque de Exposições, no Espraiado. Realizado pela Companhia de Turismo e Cultura de Maricá (MARÉ), o evento gratuito reuniu mais de 50 mil pessoas, que acompanharam a apresentação e cantaram sucessos do artista.

“Quando recebi o convite para participar da primeira Expo Rural de Maricá fiquei muito feliz. É uma honra fazer parte de um momento tão especial para a cidade. A expectativa sempre está lá em cima para dançar, cantar e curtir com os fãs. Uma noite linda com tanto carinho que recebi deles”, afirmou Natanzinho Lima.

A programação, que acontece até este domingo (27/9), reúne rodeio, exposição de animais, atividades do setor agropecuário, praça de alimentação e apresentações de artistas locais do projeto Pratas da Casa.

“Estamos nos aproximando do final da primeira edição com a sensação de missão cumprida. Ver o Parque de Exposições cheio, com famílias participando das atividades, prestigiando os shows, as exposições e os debates, é a maior prova do sucesso da Expo Rural. Maricá abraçou essa ideia e isso nos dá a certeza de que o evento tem tudo para se consolidar no calendário da cidade e voltar ainda mais forte nos próximos anos”, destacou o presidente da Companhia de Turismo e Cultura de Maricá (MARÉ), Antonio Grassi.

Morador de Saquarema, Ricardo Bittencourt ressaltou a paixão pelo rodeio e pelo show de Natanzinho. “O evento está lindo demais. Poder ver a cultura do rodeio crescendo e sendo realizada de forma gratuita não tem preço. É a minha segunda vez assistindo ao show do Natanzinho e parece que é sempre a primeira vez. Olha que multidão calorosa esperando por ele”, disse.

Para a moradora do Flamengo, Raquel Silva, foi a primeira oportunidade de assistir ao show do ídolo. “Sou apaixonada pelo Natanzinho e hoje afirmo que ele cumpriu toda a expectativa. Foi linda a apresentação dele”, afirmou.

Desenvolvimento econômico e social

A Plenária Expo também contou com o encontro “Mulheres em Movimento”, que debateu o papel das mulheres no desenvolvimento econômico e social, com foco no empreendedorismo, na autonomia financeira e na valorização da atuação feminina em diferentes áreas. A atividade contou com a participação da secretária de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, Ingrid Caldas, e reuniu moradoras, produtoras rurais e representantes de diferentes segmentos para compartilhar experiências e discutir desafios e oportunidades.

Reforço no efetivo de segurança

Durante a programação da Expo Rural, a Prefeitura mantém um esquema especial de segurança no Parque de Exposições e no entorno do Espraiado, com atuação da Guarda Municipal e apoio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A Autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar) também mantém equipes de plantão para realizar a limpeza e a manutenção do espaço ao longo do evento.

Para garantir a segurança e o conforto dos visitantes, não é permitida a entrada no evento com coolers, cadeiras de praia, guarda-sóis, guarda-chuvas, recipientes ou objetos de vidro, bebidas em lata, alimentos e materiais perfurocortantes.