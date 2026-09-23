A chegada de Paulo Robbert reforça a equipe do carnavalesco Edson Pereira - Foto: Luciano Junior

A chegada de Paulo Robbert reforça a equipe do carnavalesco Edson PereiraFoto: Luciano Junior

Publicado 23/09/2026 12:54 | Atualizado 23/09/2026 16:40

Nesta quarta-feira (23), a União de Maricá anunciou oficialmente Paulo Robbert como o novo coordenador de destaques da escola para o Carnaval 2027. Com uma trajetória marcada pela atuação no Carnaval carioca e por trabalhos ao lado de grandes nomes da folia, o profissional chega à agremiação visando a estreia no Grupo Especial.

Paulo Robbert acumula experiências em diferentes áreas ligadas ao Carnaval e à produção artística. Ao longo de sua trajetória, defendeu a Beija-Flor e a Viradouro, além de ter viajado pelo mundo ao lado de Joãosinho Trinta, participando de viagens internacionais e shows. Também conquistou reconhecimento em concursos de fantasias no Rio de Janeiro, obtendo o maior número de vitórias e o título de Hours Concours, oferecido pela Riotur.

Com formação em Cenografia e Indumentária pela UFRJ, turma de 1983, Paulo também possui formação em Educação Artística pela FACEN e em Moda, além de pós-graduação em Design de Espaço pelo Instituto Europeu de Design. A experiência multidisciplinar do novo coordenador une conhecimento artístico, criação e experiência de Carnaval, contribuindo para o trabalho de preparação dos destaques da União de Maricá.

A chegada de Paulo Robbert também reforça a equipe do carnavalesco Edson Pereira, com quem o profissional já possui uma relação de parceria e admiração.

“Onde o Edson está, me sinto muito abraçado e cheio de vontade de vitória”, afirma Paulo, que chega à União de Maricá motivado pelo novo desafio e pela estreia da escola na elite.

No Carnaval 2027, a União de Maricá será a primeira escola a desfilar pelo Grupo Especial, no domingo, 7 de fevereiro, com o enredo “Utopia Brasil: Darcy Ribeiro”.