São Cosme e Damião na União de Maricá, próximo domingo, dia 27 de setembro - Foto; Divulgação

São Cosme e Damião na União de Maricá, próximo domingo, dia 27 de setembroFoto; Divulgação

Publicado 23/09/2026 16:39





Além da tradicional distribuição de doces, o evento terá apresentações de escolas de samba mirins, shows e sorteio de bicicletas. A programação começa com a apresentação da Turma da Tia Carol, seguida por Império do Futuro, Sementes da Comunidade, Sonho do Beija-Flor e Virando Esperança. Às 16h30, será realizado o batismo da escola mirim Sementes da Comunidade, que também apresentará seu enredo.



“Estamos muito felizes em celebrar uma data tão especial para as nossas crianças. São Cosme e São Damião são verdadeiros símbolos da cultura popular brasileira, e manter viva essa tradição é também valorizar a nossa história e a nossa identidade. Comemorar esse dia ao lado da escola mirim da nossa cidade torna esse momento ainda mais especial, fortalecendo os laços com a comunidade e proporcionando às nossas crianças uma celebração de alegria, carinho e pertencimento”, destacou a secretária de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, Brunna Tavares. A Prefeitura de Maricá realiza neste domingo (27), na quadra da União de Maricá, uma festa em homenagem ao Dia de São Cosme e Damião. Preparada pela Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida , a celebração terá programação das 13h às 17h30 e pretende reunir cerca de duas mil pessoas.Além da tradicional distribuição de doces, o evento terá apresentações de escolas de samba mirins, shows e sorteio de bicicletas. A programação começa com a apresentação da Turma da Tia Carol, seguida por Império do Futuro, Sementes da Comunidade, Sonho do Beija-Flor e Virando Esperança. Às 16h30, será realizado o batismo da escola mirim Sementes da Comunidade, que também apresentará seu enredo.“Estamos muito felizes em celebrar uma data tão especial para as nossas crianças. São Cosme e São Damião são verdadeiros símbolos da cultura popular brasileira, e manter viva essa tradição é também valorizar a nossa história e a nossa identidade. Comemorar esse dia ao lado da escola mirim da nossa cidade torna esse momento ainda mais especial, fortalecendo os laços com a comunidade e proporcionando às nossas crianças uma celebração de alegria, carinho e pertencimento”, destacou a secretária de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, Brunna Tavares.

A quadra da União de Marica fica localizada na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), km 28,5 – Centro, Maricá.

Fique por dentro da programação do evento:

13h – Abertura dos portões

14h – Show da Turma da Tia Carol

15h – Apresentação da Império do Futuro

15h20 – Apresentação da Sementes da Comunidade

15h40 – Apresentação da Sonho do Beija-Flor

16h – Apresentação da Virando Esperança

16h30 – Batismo da Sementes da Comunidade e apresentação do enredo

17h30 – Entrega dos doces e sorteio de bicicletas