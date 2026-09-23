São Cosme e Damião na União de Maricá, próximo domingo, dia 27 de setembroFoto; Divulgação
Além da tradicional distribuição de doces, o evento terá apresentações de escolas de samba mirins, shows e sorteio de bicicletas. A programação começa com a apresentação da Turma da Tia Carol, seguida por Império do Futuro, Sementes da Comunidade, Sonho do Beija-Flor e Virando Esperança. Às 16h30, será realizado o batismo da escola mirim Sementes da Comunidade, que também apresentará seu enredo.
“Estamos muito felizes em celebrar uma data tão especial para as nossas crianças. São Cosme e São Damião são verdadeiros símbolos da cultura popular brasileira, e manter viva essa tradição é também valorizar a nossa história e a nossa identidade. Comemorar esse dia ao lado da escola mirim da nossa cidade torna esse momento ainda mais especial, fortalecendo os laços com a comunidade e proporcionando às nossas crianças uma celebração de alegria, carinho e pertencimento”, destacou a secretária de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, Brunna Tavares.
14h – Show da Turma da Tia Carol
15h – Apresentação da Império do Futuro
15h20 – Apresentação da Sementes da Comunidade
15h40 – Apresentação da Sonho do Beija-Flor
16h – Apresentação da Virando Esperança
16h30 – Batismo da Sementes da Comunidade e apresentação do enredo
17h30 – Entrega dos doces e sorteio de bicicletas
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