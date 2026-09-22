Maricá destaca a rede municipal de atendimento, com em serviços voltados à reabilitação, autonomia e inclusão - Foto: Katito Carvalho

Maricá destaca a rede municipal de atendimento, com em serviços voltados à reabilitação, autonomia e inclusãoFoto: Katito Carvalho

Publicado 22/09/2026 10:19 | Atualizado 22/09/2026 10:20

No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado nesta segunda-feira (21), a Prefeitura de Maricá destaca a rede municipal de atendimento, que atualmente acompanha mais de 1,7 mil pessoas em serviços voltados à reabilitação, autonomia e inclusão

A estrutura reúne os Serviços de Atendimento e Reabilitação Multidisciplinar (SAREMs), a Casa do Autista, a Equoterapia e o Centro de Atenção Integral à Família (CAIF), além de suporte psicológico para cuidadores.



Os SAREMs acompanham 1.063 pacientes, sendo 490 no SAREM 1 e 573 no SAREM 2. A Casa do Autista registra entre 40 e 55 atendimentos por dia, enquanto a Equoterapia atende 60 beneficiários. Já o CAIF conta com 103 pessoas inscritas.



“Em Maricá, a inclusão é construída todos os dias por meio de políticas públicas que garantem cuidado, autonomia e direitos. Temos ampliado e fortalecido serviços como o SAREM, a Casa do Autista, o Centro de Reabilitação, o CAIF, o CRPI e o ParaEsporte, entre outras iniciativas. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa construção e, principalmente, de saber que cada política pública representa uma vida transformada. Inclusão não é favor, é direito — e direito precisa ser garantido”, afirmou a secretária da Pessoa com Deficiência e Inclusão, Tatiana Castor.



Atendimento às famílias



Além do acompanhamento das pessoas com deficiência, a rede também oferece suporte aos cuidadores. O Núcleo de Apoio Psicológico (NUAP) acompanha atualmente 12 pessoas e já atendeu 51 cuidadores desde sua implantação. A Casa do Autista também realiza, durante setembro, o projeto “A Vida Importa e Tem Valor”, com rodas de conversa e escuta com profissionais.



Para marcar a data, a Prefeitura realiza no próximo sábado (26/9), das 9h às 13h, o evento em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, na Quadra da Orla do Parque Nanci, com oficinas, apresentações culturais, atividades de conscientização e a Feira das Mães Atípicas.



As ações de inclusão também estão presentes no esporte. O programa Esporte Presente conta atualmente com 650 pessoas com deficiência cadastradas e oferece sete modalidades adaptadas, além da participação em turmas regulares mediante avaliação técnica. O município também conta com o Paradesporte Maricá, em parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Inclusão, com atividades para crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA).



A aposentada Regina Nicodemos, de 67 anos, é mãe de Fernando Nicodemos, de 41, que tem Síndrome de Down e é acompanhado pelo CAIF e pelo Esporte Presente. Moradora de Maricá há cinco anos, ela conta que as atividades ajudaram a transformar a rotina do filho e também contribuíram para o seu próprio bem-estar.



“Eu ficava muito agoniada de ver meu filho em casa sem fazer nada. Hoje ele tem uma rotina de atividades durante a semana, com o acompanhamento do CAIF e do Esporte Presente, e isso fez muita diferença. Só tenho a agradecer a toda a equipe pelo empenho, dedicação e carinho. Eles sabem tratar cada um na sua individualidade. Eu fico ali acompanhando e cada vez aprendo mais com eles”, contou Regina.



Para celebrar o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, a Prefeitura realiza nesta quinta-feira (24), a partir das 16h, o Festival PCD, na Arena Flamengo, com caminhada adaptada, circuito funcional, apresentações de dança e capoeira e partidas de futsal.