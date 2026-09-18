Simone Mendes é o destaque desta sexta-feira na Expo Rural Maricá 2027 no Parque de Exposições do Espraiado - Foto: Divulgação

Simone Mendes é o destaque desta sexta-feira na Expo Rural Maricá 2027 no Parque de Exposições do EspraiadoFoto: Divulgação

Publicado 18/09/2026 17:48 | Atualizado 18/09/2026 17:50

A programação da 1ª Expo Rural Maricá segue nesta sexta-feira (18/9), no Parque de Exposições da cidade, no Espraiado, com a apresentação de Simone Mendes, a partir das 22h30, no Palco Principal. Com entrada gratuita, o evento reúne shows, rodeio, praça gastronômica, exposição de animais, atividades agropecuárias e atrações para toda a família.

Além do show da cantora, o público poderá acompanhar a Prova de Três Tambores, às 14h, no Campo de Futebol, e o Rodeio, a partir das 20h, na Arena Rural. A programação musical começa às 20h, com o Trio Espírito Santo, no Palco Roça. No Palco Principal, a programação segue com Lavínia Guimarães, às 21h, DJ Juninho MIX, às 22h, e Simone Mendes, às 22h30. À meia-noite, o Grupo Chega Mais encerra a programação musical do Palco Roça.

A Expo Rural Maricá acontece até o dia 27 de setembro, sempre de quinta a domingo, com atrações culturais e musicais, além de atividades ligadas ao setor agropecuário.

Serviço e segurança

Um esquema especial de transporte está em operação durante os dias de programação. Ao todo, 31 linhas de ônibus terão viagens extras. Também estão disponíveis os serviços “Extra Espraiado”, que reforça a operação da linha que atende ao bairro, e “Expresso Espraiado”, com ligação entre Inoã e a região da festa e embarque na RJ-106, no ponto do 53.

Para reforçar a segurança do público e dos trabalhadores e facilitar a circulação no espaço, não é permitida a entrada com cooler, guarda-chuva, cadeira de praia, alimentos, bebidas em lata, utensílios de vidro ou objetos perfurocortantes.