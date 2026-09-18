Simone Mendes é o destaque desta sexta-feira na Expo Rural Maricá 2027 no Parque de Exposições do EspraiadoFoto: Divulgação
Simone Mendes é atração principal desta sexta-feira na Expo Rural Maricá
Cantora se apresenta nesta noite, no Palco Principal; programação inclui rodeio, prova de três tambores e atrações musicais
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Substituição de luminárias convencionais amplia a segurança viária nos bairros e gera mais economia
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