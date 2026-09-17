Jardins pluviais são espaços com solo permeável e vegetação preparados para receber e filtrar a água da chuva e ajudam a diminuir o volume de água que corre pelas ruasFoto: Arquivo PMM
Maricá cria Lei para ampliar áreas verdes para absorver água de chuvas
Iniciativa prevê espaços verdes que podem contribuir para reduzir alagamentos e melhorar a drenagem em todo o município
Maricá cria Lei para ampliar áreas verdes para absorver água de chuvas
Iniciativa prevê espaços verdes que podem contribuir para reduzir alagamentos e melhorar a drenagem em todo o município
Maricá promove ação de saúde mental para jovens em Ponta Negra
A atividade está acontecendo o nesta quinta-feira dia 17, na Casa da Juventude, com programação de esporte, integração e reflexão
Iluminação pública de Maricá recebe mais de 4 mil lâmpadas de LED
Substituição de luminárias convencionais amplia a segurança viária nos bairros e gera mais economia
Câmeras de Maricá auxiliam na prisão de procurado pela Justiça
Homem com dois mandados em aberto foi localizado no Centro e preso por policiais do PROEIS dentro de um ônibus
1ª Expo Rural de Maricá recebe grandes nomes do sertanejo e piseiro
Shows gratuitos, rodeios, atrações agropecuárias e uma praça gastronômica com atrações para toda a família, o evento do dia 17 a 27 deste mês acontece no Parque de Exposições da cidade, no Espraiado
Estudantes da rede pública de Maricá conquistam medalha de Ouro
Os alunos da Escola Municipal Clério Boechat de Oliveira obtiveram a maior nota entre as escolas públicas do Rio de Janeiro na etapa estadual da competição da Olimpíada Brasileira de Geografia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.