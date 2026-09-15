Estudantes da rede municipal conquistam medalha de ouro em Olimpíada Brasileira de Geografia - Foto: Divulgação

Estudantes da rede municipal conquistam medalha de ouro em Olimpíada Brasileira de GeografiaFoto: Divulgação

Publicado 15/09/2026 09:57 | Atualizado 15/09/2026 10:07

A Prefeitura de Maricá celebra a medalha de ouro conquistada por alunos da Escola Municipal Clério Boechat de Oliveira, na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG). O resultado foi alcançado pela equipe 'Meridianos', que obteve a maior nota entre as escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro.

“A conquista mostra a força da Educação Pública de Maricá e a competência dos nossos estudantes para ir além da memorização, desenvolvendo pensamento crítico e aprendendo a analisar e interpretar os fenômenos geográficos e sociais que transformam o mundo”, destacou o secretário de Educação, professor doutor Rodrigo Moura.

Conhecimento que transforma território

A etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Geografia foi realizada de forma online. Com o resultado, a equipe da Escola Municipal Clério Boechat avança agora para a fase nacional presencial, que será realizada em novembro, em Campinas, São Paulo.

Na etapa nacional, os estudantes participarão de uma experiência imersiva de campo, com provas práticas e atividades voltadas à aplicação do conhecimento geográfico. Os destaques dessa fase ainda poderão ser selecionados para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Geografia.

“A Secretaria de Educação incentiva a participação dos nossos alunos em desafios do conhecimento. Temos certeza de que eles têm competência e habilidades para conquistar ainda mais”, concluiu Rodrigo Moura.