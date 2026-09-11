Microchipagem gratuita de pets será feita na região de Itaipuaçu - Divulgação/ Clarildo Menezes

Microchipagem gratuita de pets será feita na região de ItaipuaçuDivulgação/ Clarildo Menezes

Publicado 11/09/2026 11:38

A Prefeitura de Maricá realiza neste sábado (12), das 8h às 12h, mais uma edição do mutirão gratuito de cadastro e microchipagem de cães e gatos. Promovido pela Secretaria de Bem-Estar Animal , o atendimento acontece na Praça do Barroco, em Itaipuaçu.

Durante o mutirão, os tutores poderão cadastrar os animais para emissão do RG Animal e receber a aplicação gratuita do microchip. A medida facilita a identificação e a localização dos pets em casos de fuga ou perda, além de contribuir para ações de proteção, saúde preventiva, castração e combate ao abandono.

“Temos realizado campanhas em diferentes regiões da cidade para ampliar o acesso da população aos serviços de bem-estar animal. A ideia é estar cada vez mais perto dos tutores, dos protetores e dos animais que precisam de cuidado”, destacou o secretário de Bem-Estar Animal, Robson Teixeira, o Robgol.

Para participar, o tutor deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência originais. Os cães devem ser levados com guia e coleira, enquanto os gatos precisam estar em caixa de transporte.

A microchipagem permite vincular o animal ao tutor por meio de um cadastro atualizado, contribuindo para a guarda responsável e para a localização do pet em caso de perda. As informações também auxiliam o município no planejamento de políticas públicas de bem-estar animal.

A próxima edição do mutirão está prevista para 19/9, na Praça Nossa Senhora das Graças, em Ponta Negra, também das 8h às 12h.