Microchipagem gratuita de pets será feita na região de ItaipuaçuDivulgação/ Clarildo Menezes
Maricá realiza mutirão de cadastro e microchipagem de pets em Itaipuaçu
Atendimento acontece neste sábado dias 12 de setembro, na Praça do Barroco, com emissão do RG Animal e aplicação gratuita de microchip
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A cidade supera metas do MEC, alcança 68% de crianças alfabetizadas no 2º ano letivo da rede pública de ensino e registra crescimento no Ideb
União de Maricá mergulha na cultura do Xingu
Escola acompanhou o Kuarup na Aldeia Ulupuwene, a convite do povo Waurá, e aprofundou pesquisa sobre a trajetória de Darcy Ribeiro, homenageado do enredo 'Utopia Brasil'
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