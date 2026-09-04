Deputado Renato Machado, elegívelFoto; Arquivo MAIS
A manifestação do MPE apresenta uma série de alegações relacionadas a uma suposta organização criminosa e atribui ao parlamentar uma posição de liderança dentro dessa estrutura. Entretanto, até o momento, trata-se de uma tese apresentada pelo órgão acusador, e não de uma condenação ou decisão judicial que reconheça as acusações como verdadeiras.
Um dos principais pontos utilizados na manifestação é justamente o assassinato do jornalista Robson Giorno, caso que já passou por uma importante análise da Justiça Criminal de Maricá.
Caso Robson Giorno teve revés para a acusação
Renato Machado chegou a ser denunciado pelo Ministério Público como suposto mandante da morte de Robson Giorno. O processo, porém, sofreu uma mudança significativa em junho deste ano.
O juiz Felipe Carvalho Gonçalves da Silva, titular da Vara Criminal de Maricá, impronunciou Renato Machado e os demais acusados, entendendo que as provas produzidas durante o processo não eram suficientes para submetê-los ao Tribunal do Júri.
Na sentença, o magistrado apontou fragilidade na prova oral e destacou que parte relevante da acusação estava baseada em relatos que não foram devidamente confirmados durante a instrução.
A decisão também questionou a credibilidade da principal fonte utilizada na investigação, diante de contradições apresentadas ao longo do procedimento e da posterior retratação de declarações.
Em outras palavras, a Justiça Criminal não encontrou elementos suficientes para levar Renato Machado a julgamento popular e retirou a acusação que envolvia o parlamentar.
A manifestação do Ministério Público Eleitoral não deve ser confundida com uma decisão de inelegibilidade.
O MPE pediu a impugnação. Cabe agora à Justiça Eleitoral analisar os argumentos apresentados, as provas que integram o processo e a defesa do candidato antes de decidir sobre o registro.
A própria divulgação do caso nesta sexta-feira registra que a ação tramita no TRE-RJ e que o pedido ainda será analisado pela Justiça Eleitoral. (Metrópoles)
Assim, expressões como “líder de narcomilícia”, “mentor” ou “braço político” aparecem, neste momento, como qualificações atribuídas pelo órgão acusador dentro de uma ação que ainda não foi julgada, e não como conclusões definitivas da Justiça.
Uma acusação não equivale a uma condenação
O episódio chama atenção justamente porque diferentes acusações são apresentadas em sequência, podendo transmitir ao leitor a impressão de que todas já foram reconhecidas judicialmente.
Não foram.
Há uma diferença fundamental entre ser alvo de uma investigação, ser acusado pelo Ministério Público e ser condenado pela Justiça.
No caso Robson Giorno, por exemplo, houve denúncia do Ministério Público, recebimento da acusação e posterior decisão judicial pela impronúncia, após a análise das provas produzidas no processo.
Agora, no âmbito eleitoral, existe um novo pedido de impugnação, que ainda precisa ser analisado pelo TRE-RJ.
A defesa do parlamentar deverá contestar os argumentos apresentados pelo Ministério Público Eleitoral e apresentar ao processo os elementos que considerar pertinentes.
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