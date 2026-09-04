Lançamento do Conectapet foi no Cine Henfil, no Centro de Maricá - Foto: Bernardo Gomes

Lançamento do Conectapet foi no Cine Henfil, no Centro de MaricáFoto: Bernardo Gomes

Publicado 04/09/2026 12:37

Maricá - A Prefeitura de Maricá lançou, nesta quinta-feira (03), no Cine Henfil, no Centro, a plataforma ConectaPet, ferramenta digital criada para modernizar o acesso da população aos serviços voltados à proteção, identificação e saúde animal no município . Com o sistema, os tutores poderão cadastrar os pets, manter dados atualizados, emitir documentos de identificação e acompanhar as ações da Secretaria de Bem-Estar Animal.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), reúne serviços essenciais, como a emissão do RG Animal e a inscrição para o programa de castração. A plataforma pode ser acessada pelo endereço conectapet.marica.rj.gov.br.

“Essa ferramenta é de grande relevância e coloca o município à frente em uma política pública importante. O ConectaPet vai facilitar o acesso da população aos serviços da secretaria, especialmente à castração, que é fundamental para a saúde dos animais e para o controle populacional”, afirmou o secretário de Bem-Estar Animal, Robson Teixeira.

Além de reduzir etapas presenciais e organizar o atendimento, a ferramenta permitirá que o município tenha um mapeamento mais preciso da população animal. O banco de dados vai apoiar campanhas de saúde pública, ações de microchipagem e iniciativas de guarda responsável.

A protetora Cintia Nunes ressaltou o impacto prático do sistema. “O ConectaPet ajuda a organizar uma demanda essencial. Quem vive a causa animal sabe como a identificação, a castração e o acompanhamento fazem diferença para evitar o abandono, prevenir o sofrimento e garantir mais segurança”, pontuou.

A visão é compartilhada pelo diretor do Abrigo Hope, Francisco David. “Trabalhamos com resgate e adoção, e essa plataforma aumenta muito o nosso respaldo. Cuidamos de animais que, muitas vezes, sofreram maus-tratos. Com o cadastro digital, o município passa a ter informações mais organizadas sobre os novos tutores, garantindo que essas pessoas realmente zelem pelos animais adotados”, concluiu.