Lançamento do Conectapet foi no Cine Henfil, no Centro de MaricáFoto: Bernardo Gomes
Maricá lança plataforma para cadastro de animais e inscrições para castração
Sistema ConectaPet centraliza a emissão do RG Animal, agiliza o acesso aos serviços públicos e fortalece as políticas de controle populacional
Deputado Renato Machado não foi impugnado pela Justiça Eleitoral
O pedido do Ministério Público Eleitoral tramita no TRE-RJ e volta a mencionar morte de jornalista, a Justiça Criminal retirou a acusação que envolvia o parlamentar
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Homem é preso por tentar estuprar jovem de 18 anos em Ponta Negra
O criminoso, abordou a jovem após a saída da escola colocou uma faca no seu pescoço, tapou sua boca e a arrastou até uma casa em construção
AMAR cria diretoria de Fármacos, Fitoterápicos, Cosméticos e Cannabis Medicinal
A nova estrutura da Companhia Maricá Alimentos, fortalece grupo de trabalho voltado à pesquisa, inovação e desenvolvimento de produtos
Novas unidades de saúde ampliam rede pública de Maricá
Com a ampliação, houve aumento no número de atendimentos a população, a Secretaria de Saúde substituiu antigas estruturas e expandiu a rede para 29 unidades
Prefeitura de Maricá faz nova rede nova rede de esgoto em Santa Paula
O projeto de saneamento na região prevê 32 quilômetros de tubulações e construção de estação de tratamento para beneficiar mais de 14 mil moradores
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