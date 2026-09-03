AMAR cria diretoria para impulsionar pesquisa e produção de fármacos, fitoterápicos, cosméticos e cannabis medicinal - Foto: Bernardo Gomes

AMAR cria diretoria para impulsionar pesquisa e produção de fármacos, fitoterápicos, cosméticos e cannabis medicinal Foto: Bernardo Gomes

Publicado 03/09/2026 12:12 | Atualizado 03/09/2026 12:12

Maricá - A Companhia Maricá Alimentos (AMAR) criou, nesta quarta-feira (02), a Diretoria de Fármacos, Fitoterápicos, Cosméticos e Cannabis Medicinal. A nova estrutura tem como objetivo organizar projetos de pesquisa, desenvolvimento e produção nessas áreas.

A proposta aproxima poder público, universidades, centros de pesquisa e iniciativa privada para desenvolver novos produtos e tecnologias, além de criar oportunidades econômicas para Maricá.

Entre as iniciativas que passam a integrar essa frente está a Farmácia Viva de Maricá, além de pesquisas e projetos relacionados a fitoterápicos, fármacos, cosméticos e cannabis medicinal. A estruturação também prevê a criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento no Parque Tecnológico de Maricá, que poderá apoiar o desenvolvimento e a validação de novos produtos.

A iniciativa também está relacionada ao debate sobre soberania farmacêutica e à necessidade de ampliar a capacidade brasileira de produzir medicamentos e insumos estratégicos. Atualmente, cerca de 90% dos insumos farmacêuticos ativos (IFAs) utilizados pela indústria nacional são importados, o que evidencia a dependência externa do país e a importância de retomar a produção e o desenvolvimento tecnológico no setor.

Para o presidente da AMAR, Marlos Costa, a criação da diretoria fortalece uma frente de trabalho que já vinha sendo construída pelo município.

“A criação da diretoria dá estrutura para integrar projetos e parceiros e criar as condições para que Maricá possa desenvolver produtos no próprio município. É um passo importante para fortalecer a pesquisa, a inovação e a produção e, futuramente, viabilizar uma indústria de fármacos e fitoterápicos na cidade”, afirmou.

“O que estamos fazendo é integrar projetos que já existem e transformar esse trabalho em uma política pública estruturada. O Grupo de Trabalho reúne saúde, ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento econômico em uma mesma estratégia. Também estamos olhando para um desafio maior, que é contribuir para a retomada da indústria farmacêutica brasileira e ampliar a capacidade de produzir aqui os medicamentos e insumos de que o país precisa. Maricá pode participar desse movimento, desenvolvendo conhecimento, produtos e tecnologias que beneficiem a população e gerem novas oportunidades para o município”, destacou o secretário de Comunicação, Keffin Gracher.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, ressaltou a importância da integração entre pesquisa e saúde pública.

“A Secretaria de Saúde vem para somar a esse trabalho, aproximando cada vez mais ciência, tecnologia e inovação das necessidades da população. A pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos podem ampliar as possibilidades de cuidado e contribuir para uma política pública de saúde baseada em conhecimento e evidências”, afirmou.

Farmácia Viva de Maricá

A nova diretoria também vai integrar iniciativas voltadas ao uso e ao desenvolvimento de produtos de origem vegetal, como a Farmácia Viva de Maricá, que reúne conhecimentos tradicionais e pesquisa científica.

O projeto conta com parceria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e integra uma estratégia mais ampla de pesquisa e desenvolvimento de formulações de interesse para o município. Entre as possibilidades estão xaropes, drogas vegetais, repelentes e cosméticos, além do avanço das pesquisas relacionadas à cannabis medicinal.

Pesquisa, inovação e desenvolvimento

A proposta também busca criar oportunidades para produtores, pesquisadores e empreendedores locais, estimulando o desenvolvimento de tecnologias e novas cadeias produtivas relacionadas à agricultura, aos fitoterápicos, aos cosméticos e aos insumos para a área da saúde.

O presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Cláudio Gimenez, destacou a importância da articulação entre as diferentes áreas para transformar pesquisa em inovação e novos produtos.

“A participação do ICTIM fortalece a conexão entre pesquisa, tecnologia e desenvolvimento. A ideia é criar um ambiente capaz de transformar conhecimento em soluções e produtos, aproximando universidades, poder público e empresas e abrindo novas possibilidades para Maricá”, destacou.