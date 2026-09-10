Abertura do Projeto Guarda MirimFoto: Bernardo Gomes
Maricá inicia Projeto Guarda Mirim na Escola Municipal do Espraiado
Iniciativa da Guarda Municipal estimula disciplina, cidadania e respeito entre estudantes
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Gerente do TCP morre após confronto com policiais em Maricá
O homem era investigado por homicídio e tentativa de feminicídio, ele atirou contra agentes durante a abordagem, com ele foi apreendido um revólver com numeração raspada
Maricá realiza mais uma captação de órgãos para transplantes no SUS
Procedimento no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara possibilitou a doação de rins, fígado, ossos e tecido ocular
Maricá destaca avanços na educação no Dia Mundial da Alfabetização
A cidade supera metas do MEC, alcança 68% de crianças alfabetizadas no 2º ano letivo da rede pública de ensino e registra crescimento no Ideb
União de Maricá mergulha na cultura do Xingu
Escola acompanhou o Kuarup na Aldeia Ulupuwene, a convite do povo Waurá, e aprofundou pesquisa sobre a trajetória de Darcy Ribeiro, homenageado do enredo 'Utopia Brasil'
Deputado Renato Machado não foi impugnado pela Justiça Eleitoral
O pedido do Ministério Público Eleitoral tramita no TRE-RJ e volta a mencionar morte de jornalista, a Justiça Criminal retirou a acusação que envolvia o parlamentar
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