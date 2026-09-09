Captação de órgãos que salvam vidas - Foto; Divulgação

Captação de órgãos que salvam vidasFoto; Divulgação

Publicado 09/09/2026 10:00

O processo teve início no fim de semana, quando as equipes do hospital identificaram a possibilidade de doação e iniciaram o acolhimento e a orientação da família. Após a autorização dos familiares, foram mobilizadas equipes especializadas para realizar a captação.

Para a diretora-geral da unidade, Ana Paula Silva, a participação do hospital na rede de transplantes reforça o papel de Maricá nesse processo. “É motivo de orgulho ver o hospital participando ativamente da rede, salvando vidas para além de Maricá. Seguimos investindo no fortalecimento dos nossos serviços de saúde, resultado do comprometimento de cada profissional”, afirmou.

A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara acompanha todo o processo de doação na unidade. A equipe atua na identificação de possíveis doadores, no acompanhamento dos procedimentos e no acolhimento e orientação dos familiares, além da articulação com a Central Estadual de Transplantes.

Como ser um doador

No Brasil, não é necessário registrar em documentos ou cartório o desejo de ser doador de órgãos. A autorização para a doação é feita pelos familiares, por isso é importante conversar com a família e comunicar essa vontade em vida. A decisão pode ajudar a salvar vidas de pessoas que aguardam por um transplante.