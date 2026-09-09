Captação de órgãos que salvam vidasFoto; Divulgação
Maricá realiza mais uma captação de órgãos para transplantes no SUS
Procedimento no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara possibilitou a doação de rins, fígado, ossos e tecido ocular
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Maricá destaca avanços na educação no Dia Mundial da Alfabetização
A cidade supera metas do MEC, alcança 68% de crianças alfabetizadas no 2º ano letivo da rede pública de ensino e registra crescimento no Ideb
União de Maricá mergulha na cultura do Xingu
Escola acompanhou o Kuarup na Aldeia Ulupuwene, a convite do povo Waurá, e aprofundou pesquisa sobre a trajetória de Darcy Ribeiro, homenageado do enredo 'Utopia Brasil'
Deputado Renato Machado não foi impugnado pela Justiça Eleitoral
O pedido do Ministério Público Eleitoral tramita no TRE-RJ e volta a mencionar morte de jornalista, a Justiça Criminal retirou a acusação que envolvia o parlamentar
Maricá lança plataforma para cadastro de animais e inscrições para castração
Sistema ConectaPet centraliza a emissão do RG Animal, agiliza o acesso aos serviços públicos e fortalece as políticas de controle populacional
Homem é preso por tentar estuprar jovem de 18 anos em Ponta Negra
O criminoso, abordou a jovem após a saída da escola colocou uma faca no seu pescoço, tapou sua boca e a arrastou até uma casa em construção
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