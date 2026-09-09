Criminoso baleado recebeu atendimento médico no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che GuevaraFoto: Jornal O Dia
Contra Felipe havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal de Maricá, por envolvimento em um homicídio qualificado e em uma tentativa de feminicídio.
A operação foi planejada por agentes da 82ª DP e para reduzir os riscos à população evitando que a ação ocorresse dentro da comunidade, os policiais montaram um cerco estratégico nas vias de acesso à localidade, utilizando três viaturas.
Por volta das 20h, Felipe deixou a comunidade na garupa de uma motocicleta, em alta velocidade e sem capacete. Ao receber ordem de parada de uma das equipes, o condutor teria avançado em direção aos policiais.
Felipe então saltou da motocicleta armado e correu para uma área de vegetação às margens da via. Foi quando o homem passou a atirar contra os agentes, houve confronto.
Após o fim dos disparos, os policiais localizaram Felipe ferido no chão. Com ele foi encontrado um revólver calibre .38 com a numeração raspada, contendo duas cápsulas deflagradas e quatro munições intactas. Um aparelho celular também foi apreendido.
O motociclista que transportava o suspeito conseguiu fugir e é procurado pelos investigadores.
Investigado por homicídio e tentativa de feminicídio
O mandado de prisão preventiva contra Felipe é resultado de investigações conduzidas pela própria 82ª DP. Segundo a unidade, ele é apontado como autor de um homicídio qualificado contra Kauã Faria da Silva e de uma tentativa de feminicídio qualificado contra Gabrielle de Farias Nunes.
As investigações também apontam a atuação do suspeito na estrutura do tráfico de drogas do Terceiro Comando Puro na comunidade da Estação, em Ponta Negra.
Após ser encontrado ferido, Felipe recebeu atendimento imediato dos próprios policiais, que o conduziram ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, porém ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.
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