Programação especial neste fim de semana no Planetário de MaricáFoto: Bernardo Gomes

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Fabiano Medina
A Prefeitura de Maricá promove neste fim de semana uma programação especial no Espaço Nave – Planetário de Maricá. As atividades acontecem neste sábado (12) e domingo (13), com sessões de cúpula, oficinas, atividade em Libras e observações astronômicas.

“O Planetário de Maricá é um equipamento público de extrema importância para o município. Ele conecta crianças, jovens e adultos à astronomia e ao conhecimento de forma lúdica, além de criar uma conexão com a sala de aula em temas como sistema solar e geografia”, declarou o presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Claudio Gimenez.

Neste sábado (12) a programação inclui a Sessão de Cúpula Preferencial. Ao longo do dia, o público poderá participar do Jogo da Memória em Libras e da oficina Relógio de Sol, além das sessões “Os Planetas”, “Ao Vivo” e “Evolução Estelar”. Também haverá observação do Sol, às 14h30, e do céu, das 17h30 às 19h30.

No domingo, as atividades começam às 9h30, com a Sessão de Cúpula Preferencial. A programação inclui sessões “Os Planetas” e “Ao Vivo”, observação do Sol e oficinas “Nebulosa na Garrafa”.
Confira a programação completa do Planetário de Maricá: Espaço Nave que fica na Rua Elisa Vieira Veras, esquina com a Rua 32, próximo ao CEPT Leonel de Moura Brizola

Sábado – 12 de setembro

14h30 – Observação do Sol

15h – Oficina: Relógio de Sol

15h30 – Sessão de Cúpula: Evolução Estelar

16h – Sessão de Cúpula: Ao Vivo

17h30 às 19h30 – Observação do Céu

Domingo – 13 de setembro

9h30 – Sessão de Cúpula: Preferencial

10h30 – Oficina: Nebulosa na Garrafa

11h – Sessão de Cúpula: Os Planetas

11h30 – Sessão de Cúpula: Ao Vivo

14h30 – Observação do Sol

15h – Oficina: Nebulosa na Garrafa

15h30 – Sessão de Cúpula: Os Planetas

16h – Sessão de Cúpula: Ao Vivo