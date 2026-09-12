Programação especial neste fim de semana no Planetário de MaricáFoto: Bernardo Gomes
“O Planetário de Maricá é um equipamento público de extrema importância para o município. Ele conecta crianças, jovens e adultos à astronomia e ao conhecimento de forma lúdica, além de criar uma conexão com a sala de aula em temas como sistema solar e geografia”, declarou o presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Claudio Gimenez.
Neste sábado (12) a programação inclui a Sessão de Cúpula Preferencial. Ao longo do dia, o público poderá participar do Jogo da Memória em Libras e da oficina Relógio de Sol, além das sessões “Os Planetas”, “Ao Vivo” e “Evolução Estelar”. Também haverá observação do Sol, às 14h30, e do céu, das 17h30 às 19h30.
No domingo, as atividades começam às 9h30, com a Sessão de Cúpula Preferencial. A programação inclui sessões “Os Planetas” e “Ao Vivo”, observação do Sol e oficinas “Nebulosa na Garrafa”.
Sábado – 12 de setembro
14h30 – Observação do Sol
15h – Oficina: Relógio de Sol
15h30 – Sessão de Cúpula: Evolução Estelar
16h – Sessão de Cúpula: Ao Vivo
17h30 às 19h30 – Observação do Céu
Domingo – 13 de setembro
9h30 – Sessão de Cúpula: Preferencial
10h30 – Oficina: Nebulosa na Garrafa
11h – Sessão de Cúpula: Os Planetas
11h30 – Sessão de Cúpula: Ao Vivo
14h30 – Observação do Sol
15h – Oficina: Nebulosa na Garrafa
15h30 – Sessão de Cúpula: Os Planetas
16h – Sessão de Cúpula: Ao Vivo
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