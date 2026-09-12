Programação especial neste fim de semana no Planetário de Maricá - Foto: Bernardo Gomes

Programação especial neste fim de semana no Planetário de MaricáFoto: Bernardo Gomes

Publicado 12/09/2026 11:43 | Atualizado 12/09/2026 12:50





“O Planetário de Maricá é um equipamento público de extrema importância para o município. Ele conecta crianças, jovens e adultos à astronomia e ao conhecimento de forma lúdica, além de criar uma conexão com a sala de aula em temas como sistema solar e geografia”, declarou o presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Claudio Gimenez.



Neste sábado (12) a programação inclui a Sessão de Cúpula Preferencial. Ao longo do dia, o público poderá participar do Jogo da Memória em Libras e da oficina Relógio de Sol, além das sessões “Os Planetas”, “Ao Vivo” e “Evolução Estelar”. Também haverá observação do Sol, às 14h30, e do céu, das 17h30 às 19h30.



No domingo, as atividades começam às 9h30, com a Sessão de Cúpula Preferencial. A programação inclui sessões “Os Planetas” e “Ao Vivo”, observação do Sol e oficinas “Nebulosa na Garrafa”. A Prefeitura de Maricá promove neste fim de semana uma programação especial no Espaço Nave – Planetário de Maricá . As atividades acontecem neste sábado (12) e domingo (13), com sessões de cúpula, oficinas, atividade em Libras e observações astronômicas.“O Planetário de Maricá é um equipamento público de extrema importância para o município. Ele conecta crianças, jovens e adultos à astronomia e ao conhecimento de forma lúdica, além de criar uma conexão com a sala de aula em temas como sistema solar e geografia”, declarou o presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Claudio Gimenez.Neste sábado (12) a programação inclui a Sessão de Cúpula Preferencial. Ao longo do dia, o público poderá participar do Jogo da Memória em Libras e da oficina Relógio de Sol, além das sessões “Os Planetas”, “Ao Vivo” e “Evolução Estelar”. Também haverá observação do Sol, às 14h30, e do céu, das 17h30 às 19h30.No domingo, as atividades começam às 9h30, com a Sessão de Cúpula Preferencial. A programação inclui sessões “Os Planetas” e “Ao Vivo”, observação do Sol e oficinas “Nebulosa na Garrafa”.

Confira a programação completa do Planetário de Maricá: Espaço Nave que fica na Rua Elisa Vieira Veras, esquina com a Rua 32, próximo ao CEPT Leonel de Moura Brizola



Sábado – 12 de setembro



14h30 – Observação do Sol



15h – Oficina: Relógio de Sol



15h30 – Sessão de Cúpula: Evolução Estelar



16h – Sessão de Cúpula: Ao Vivo



17h30 às 19h30 – Observação do Céu



Domingo – 13 de setembro



9h30 – Sessão de Cúpula: Preferencial



10h30 – Oficina: Nebulosa na Garrafa



11h – Sessão de Cúpula: Os Planetas



11h30 – Sessão de Cúpula: Ao Vivo



14h30 – Observação do Sol



15h – Oficina: Nebulosa na Garrafa



15h30 – Sessão de Cúpula: Os Planetas



16h – Sessão de Cúpula: Ao Vivo